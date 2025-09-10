Primeras fotos juntos: Kiko Rivera e Irene Rosales llevan a su hija mayor al cole

Desde el pasado 27 de agosto, día en el que se confirmó su separación, no se habían dejado ver juntos. Hasta hoy. Kiko Rivera e Irene Rosales han mostrado una estampa de normalidad en sus vidas, dos semanas después de conocerse que su matrimonio llegaba a su fin, tras once años formando equipo. Seguirán haciéndolo, ya no como pareja en lo sentimental, pero sí como familia y es que han prometido luchar juntos para asegurar el porvenir y la felicidad de sus hijas. Por ellas están llevando una ruptura de mutuo acuerdo y sin reproches públicos.

Durante estas dos semanas se ha podido ver a Kiko Rivera acceder al que ha sido su hogar. Horas antes de publicarse la noticia de su separación él tuvo la precaución de instalarse en su nuevo pisito de soltero. Aun así, ha mantenido estrecho contacto con su ahora exmujer en todo lo referente a sus hijas. Terminó el verano, también sus vacaciones en las que presumían de unión familiar, pero también ha terminado esta estampa feliz, confirman separación y las niñas vuelven al cole. Lo bueno se acaba, pero siguen remando todos juntos, como así han demostrado este miércoles.

Primeras imágenes de Kiko e Irene juntos tras su ruptura

En la mañana de este miércoles la guardia que han hecho los paparazzi a las puertas de su casa han dado sus frutos. Durante estos días se ha convertido en epicentro de la noticia, donde se ha visto pasar al Dj, pero también se ha podido hablar con la influencer y excolaboradora. Así ha hecho frente a dimes y diretes y ha mostrado su enfado cuando ponen en su boca supuestas exclusivas. Ha llegado a un acuerdo con su exmarido para no rentabilizar su drama y al menos ahora no tiene intención de conceder entrevistas. Todo lo que necesitaba aclarar ha sido a golpe de comunicado o a pie de calle con los reporteros.

Kiko Rivera e Irene Rosales en una imagen de archivo Gtres

Pero otro de los acuerdos a los que ha llegado el ahora exmatrimonio es cumplir como hasta ahora con sus responsabilidades como padres. Ya no son pareja, pero siempre serán familia y por sus hijas están tratando de acercar posiciones para que no sufran las consecuencias de sus diferencias. Esto les ha llevado este miércoles a coincidir en la vuelta al cole de su hija mayor, Ana, que ya tiene 9 años. Juntos han salido de la casa de Castilleja de la Cuesta y han acudido al centro escolar, después de que el Dj pasase la noche con sus hijas en un concierto de Camilo. Un broche de oro a las vacaciones antes del gran día.

Tras dejar a la pequeña en las puertas del colegio y después de despedirse cariñosamente de ella, pusieron rumbo de regreso a la casa. Kiko Rivera e Irene Rosales, ambos con gafas de sol, demostraron cordialidad y la buena relación que han logrado atesorar a pesar de entender que sus caminos deben separarse. Charlaban animadamente mientras paseaban, ajenos a que sus pasos estaban siendo observados por los paparazzi. No había rastro de hostilidad y sí un compromiso mutuo de hacer bien las cosas por el bien de sus hijas: “Tenemos dos niñas preciosas que se merecen recibir todo el amor, cariño y cuidado de sus padres y así será siempre”, sentenciaba Irene en uno de sus comunicados.