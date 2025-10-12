La triste despedida de Cristina Castaño al actor Jimmy Shaw, fallecido por cáncer

El actor estadounidense Jimmy Shaw, conocido en nuestro país por sus papeles en las series "La que se avecina" y "Cuéntame", ha fallecido a los 59 años a consecuencia de un cáncer de páncreas.

El intérprete, nacido en California el 6 de abril de 1966, fue diagnosticado en 2022. Hasta el final, contó con el apoyo y cariño de compañeros y amigos, especialmente el de la actriz Cristina Castaño, que interpretaba a su cuñada en "La que se avecina".

"Se lleva todo ese cariño"

Hace solo unas semanas pedía ayuda a través de sus redes sociales para recaudar fondos que irían destinados a una operación que necesitaba su compañero de reparto y amigo. Sin poder hacer más, la actriz ha expresado su tristeza públicamente tras su muerte. En su mensaje de despedida dice que se encuentra "absolutamente devastada" y agradece a todas las personas que colaboraron en lo económico y a través de su cariño. La recaudación en Go Fund Me llegó a alcanzar los 70.300 euros, aunque finalmente la operación no pudo practicarse. "No pudo ser, pero fue increíble y muy emocionante recibir la avalancha de donaciones que disteis y estoy segura de que Jimmy se lleva todo ese cariño que le brindasteis".

Nacido en Boston y de madre californiana, Jimmy pasaba los veranos en Los Ángeles. Estaba también enamorado de nuestro país, donde tuvo oportunidad de interpretar numerosos papeles en la ficción televisiva. Además de las series mencionadas, fue uno de los piratas de "Águila Roja" y apareció en "El ministerio del tiempo" y "El tiempo entre costuras". Junto a una emotiva imagen, Cristina recuerda que "luchó como pocos por la vida".

"Hoy se nos ha ido. Pocas personas he visto luchar por la vida como a él. Estamos absolutamente devastados y me cuesta realmente articular un discurso", lamenta. Y añade: "Ayyyyy… My dear brother in law… Me quedo con la espinita de que conocieras a mi hijo… Vamos a tener que esperar para eso, pero… todo llega, y todos vamos al mismo sitio, así que estoy segura de que le verás antes o después".

La actriz se despide con una frase que condensa el amor y la admiración que sentía por su amigo: "Vuela muy alto, querido Jimmy… Y cuida de Frisco desde donde estés. Te necesita mucho ahora. Te quiero y te querré siempre. Te ganaste tu lugar en mi corazón y ese no te lo quita nadie".