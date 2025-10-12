Última hora de Curro, marido de María Jesús Ruiz, tras sufrir una parálisis facial

El 14 de enero de 2025, Curro, marido de María Jesús Ruiz,sufrió una repentina parálisis facial que le llevaba a estar ingresado en la Unidad del Ictus del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

Fue ella misma quien informó en su cuenta de Instagram del problema de salud que afectaba a su pareja tras haber sufrido un episodio de parálisis facial. Poco después, Curro detalló algo más al recibir el alta: "Este síndrome es una enfermedad rara donde el sistema inmunológico del cuerpo ataca por error los nervios. Normalmente comienza con debilidad o sensaciones extrañas en los pies y las manos, y, en algunos casos, puede llevar a parálisis. En mi caso, me está afectando la parálisis facial y algunos otros síntomas, pero estoy recibiendo el tratamiento adecuado y, aunque es duro, estoy mejorando poco a poco".

María Jesús Ruiz y Curro Gtres

Nueves meses después, sigue recuperándose en casa y recibiendo el máximo apoyo de María Jesús, que intenta compaginar los cuidados que precisa su pareja con sus compromisos profesionales. Este fin de semana de vuelta a Sevilla tras su colaboración en el programa "¡De viernes!" ha ofrecido la última hora: "Está mejor, ya lleva a rajatabla el tema de los requisitos médicos, está siguiendo su medicación y está muy bien, ahora a cuidarse".

Desde su coronación en la edición de Miss España 2004, María Jesús ha sido un personaje habitual de la crónica rosa, especialmente por su trayectoria sentimental, con nombres como Dani DJ, José María Gil Silgado (padre de su primera hija, Alba) y Julio Ruz (con quien volvió a ser madre). Desde 2019 mantiene una relación con Curro Rodríguez, mucho más discreta que las anteriores.

Natural del municipio jiennense de San Juan del Puerto, trabaja también en el mundo de las redes sociales y en el entorno digital: Ha sido community manager y responsable de comunicación de perfiles en redes sociales, y actualmente es director de Marketing y Operaciones de Laka, la tienda de moda de María Jesús.