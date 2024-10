Última hora sobre la salud de Mario Vargas Llosa: su hijo detalla cómo está

Mario Vargas Llosa lleva un tiempo preocupando por su salud, pero el hecho de que se vaya a ausentar en su propia fiesta ha provocado un mayor revuelo. Este viernes 18 de octubre tenía previsto un homenaje titulado ‘Encuentro de la Cultura en la Libertad’, en la finca que posee Mario Sandoval en ‘El Escorial’. Se trata de una cita ineludible que ha presidido los últimos años y en la que se encontraría con grandes personalidades de distintos sectores de la sociedad. Esta es su primera excepción y es que su estado se lo ha impedido, como así ha explicado su hijo, Álvaro Vargas Llosa, subrayando el hecho de que “mi padre tiene casi 89 años, está en el umbral de los 90, una edad en la que tiene que reducir la intensidad de sus actividades, pero no significa que no la tenga. Él tiene actividad intelectual y una actividad familiar muy intensa”, decía en la mañana de este jueves. Sin embargo, sus palabras, a pesar de buscar restar preocupación entre los presentes, lo cierto es que ha tenido el efecto contrario.

Así, Álvaro Vargas Llosa ha tenido que explicar una vez más cómo se encuentra su padre, en medio del revuelo generado por su ausencia. Ante los micrófonos de ‘Europa Press’ ha querido despejar las posibles dudas sobre su estado, dejando claro que “su salud está estable, está bien, está muy bien”. Es más, para dejar evidencia de que no hay motivo de preocupación, subraya que el Nobel “está de muy buen ánimo, está leyendo, está haciendo la vida cultural que puede hacer” y es que, aunque le gustaría, lo que se le resiste es volver a ponerse a escribir uno de sus éxitos literarios: “No está escribiendo mucho, como ustedes saben, él ya no está escribiendo mucho, ya lo anunció él públicamente, pero además está muy pendiente de lo que hacemos nosotros tanto en la fundación como en la cátedra”, detalla.

Mario Vargas Llosa comienza a sentir los estragos de la edad, “en el umbral de los 90”. No obstante, su hijo Álvaro no considera que sea motivo de preocupación, pues ve a su padre con los movimientos más dificultados, pero con las mismas ganas de disfrutar de la vida. Así lo hace cruzando el Atlántico siempre que hay planes que le apetece atender: “Está repartiendo su tiempo entre España y Perú y acaba de estar en el verano en Europa y en España y ahora le toca estar allí. Por tanto, no va a estar presente ni en la actividad de mañana ni en las actividades de las próximas semanas, pero lo estará en el futuro”, promete en la rueda de prensa de la Jornada Anual de la Cátedra Vargas Llosa. Confía en que su padre no se perderá las próximas convocatorias, aunque por el momento entiende la necesidad de echar el freno, bajar el ritmo y descansar. Aunque niega cualquier problema de salud, más allá de los estragos habituales de la edad.