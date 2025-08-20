Las vacaciones de Malú y su novio, Ángel Fernández: en Cádiz y con la familia de la cantante

Malú es una de las protagonistas del último número de la revista "Lecturas". La artista, que celebra este año su cuarto de siglo en la música con la gira "A todo sí" ,ha disfrutado de unos días de vacaciones y desconexión al lado de Ángel Fernández, su pareja desde hace año, en Cádiz.

En familia

En las fotografías que publica en exclusiva el anterior medio citado, aparecen la artista y su novio en la playa de Cádiz, tranquilos y relajados. Según explican desde la revista, la pareja no ha estado sola durante las vacaciones. Junto a ellos, la hija de Malú y Pepi Benítez, madre de la cantante.

Ángel Fernández se muestra en las imágenes muy pendiente de Malú, cómplices y cercanos. Después de un año de relación, su noviazgo está más que afianzado.

Unidos por la música

La relación de Malú y Ángel salió a la luz en septiembre de 2024. La música ha sido el punto de unión de ambos. Él trabaja en una productora de conciertos y fue técnico de producción de la última gira de Malú.