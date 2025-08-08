Las vacaciones suecas y más familiares de Figo, con su mujer, sus hijas y su yerno, el primo del Rey Felipe VI

Frente a la opulencia de destinos como Ibiza, Marbella o Abu Dabi, el exfutbolista Luís Figo y su familia han disfrutado este verano de unas discretas vacaciones en las que la naturaleza se antepone a los superyates, y las cabañas de madera a los hoteles de cinco estrellas.

El deportista ha viajado hasta Suecia junto a su mujer, Helen Svedin, desmintiendo así los rumores de crisis que en los últimos meses se han cernido sobre ellos. Les han acompañado dos de sus hijas, Martina y Daniela, además del novio de esta última, el modelo Beltrán Lozano, primo lejano del Rey Felipe VI.

Se han alojado en bucólicas cabañas de madera ubicadas en medio del bosque y frente a un precioso lago, un entorno que les ha ofrecido total privacidad y un ambiente de calma que tan necesario se hace tras un año de trabajo.

Comidas en el porche, paseos por la naturaleza, baños en el lago y momentos de paz para leer han sido los únicos planes con los que la familia de Figo ha ocupado su agenda durante sus tranquilas vacaciones, de las que han dejado constancia en sus redes sociales.

Queda claro así que Beltrán Lozano ya es uno más en la familia del portugués después de cuatro años de relación. Aunque son de lo más discretos -el modelo suele posar en photocalls y se prodiga en los eventos más destacados, pero nunca atiende a la prensa-, se conoce que su relación está de lo más consolidada y que comparten expectativas y planes de futuro.

En una de las pocas ocasiones en las que Lozano sí se permitió presumir de relación en público, confirmó a la agencia Europa Press que “no voy a ningún lado sin Daniela”. Aseguró entonces que su pareja “me ha aportado lo máximo” y que está ·encantado” con el amor que han creado: “Es bonito, el amor existe y el amor bien llevado y con respeto hacia la otra persona perdura”.

Una relación que alguna ocasión ha trascendido de lo personal a lo profesional, protagonizando juntos campañas publicitarias. Una de las más sonadas se lanzó en marzo del año pasado, cuando fueron la imagen de la colección cápsula de ropa de golf que lanzó la firma Pedro del Hierro.

Además de su trabajo como modelo, Lozano ha fundado su propia empresa. Desde el pasado octubre dirige 10Holes Group S.L., una sociedad que centra su actividad en “el lado más exclusivo del golf” y cuyo negocio consiste en “la creación de experiencias y networking” en el mundo de este deporte. Se desarrolla en tres líneas principales: “Media, Corporate Experiencies y Production”, constituyendo así un holding con el que Lozano está completamente volcado.