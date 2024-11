Beltrán Lozano, el primo guapo del Rey Felipe VI, funda su propia empresa: "Un proyecto que me hace mucha ilusión"

En París tienen a Carlota Casiraghi; los helenos, al guapísimo Achileas, hijo de Pablo de Grecia y Marie Chantal; y en España a Beltrán Lozano. Son muchos los rostros ligados a la realeza que han aprovechado sus divinas facciones para triunfar sobre las pasarelas, y en el caso patrio no hay más que echar un vistazo a su currículum para acreditar su éxito.

El primo sevillano de don Felipe VI ha desfilado para firmas como Custo Dalmau, Miguel Marinero o García Madrid, y puede presumir de haber sido imagen de otras como Cloking o Scotta 1985. Además, en sus redes sociales cuenta con más de 50.000 seguidores, una cifra considerable que le ha permitido cerrar acuerdos de publicidad y otras colaboraciones con diferentes marcas y empresas.

Sin embargo, su nuevo proyecto laboral nada tiene que ver con la moda o con las redes sociales, sino que está relacionado con otra de sus grandes pasiones, el golf. Desde el pasado octubre dirige su propia empresa, 10Holes Group S.L., una sociedad que centra su actividad en “el lado más exclusivo del golf” y cuyo negocio consiste en “la creación de experiencias y networking” en el mundo de este deporte. Se desarrolla en tres líneas principales: “Media, Corporate Experiencies y Production”, constituyendo así un holding con el que Lozano está completamente volcado.

“Trabajo en mi propia empresa, en un proyecto que tanta ilusión me hace. Ahora, a las 5 de la mañana canto por Joaquín Sabina, con mucha actitud ante la oportunidad de un nuevo día. Y algún día nos darán las 10 y las 11, las 12 y la una…”, dice mientras se dirige a su puesto de trabajo cuando todavía no ha amanecido, amenizando el camino con la célebre canción del cantautor español.

10Holes Group S.L. cuenta con perfiles oficiales tanto en Instagram como en Youtube, donde ya ha publicado varios vídeos en los que muestra sus habilidades en el campo de golf u ofrece consejos para mejorar la técnica. De momento, las cifras que maneja la sociedad son algo discretas, puesto que solo cuenta con 500 seguidores y 980 suscriptores, aunque se espera que siga creciendo en los próximos meses.

No es esta su primera incursión laboral relacionada con el mundo del golf. El pasado marzo presentó la primera colección cápsula de golf de Pedro del Hierro, y lo hizo con una compañera de excepción, su pareja, Daniela Svedin, la hija de Luís Figo. Hace más de dos años y medio que comenzaron su relación sentimental, que a día de hoy está totalmente consolidada. De hecho, él ha sido visto en varias ocasiones disfrutando de sus vacaciones junto a ella y su familia, demostrando que ya es uno más en el clan del reconocido futbolista.

En cuanto a su regio linaje, le viene de parte de su abuela, Su Alteza Real doña Margarita de Borbón Dos Sicilias Lubomirska, princesa de las Dos Sicilias y prima hermana de Doña María de las Mercedes, abuela de Felipe VI.

A pesar de su rancio abolengo, el modelo aclaró en su día que, aunque no reniega de su linaje, prefiere ser reconocido por su carrera y sus propios méritos. “El tema de mi apellido se filtró tiempo después de que empezara a trabajar como modelo. De hecho, en mi agencia no lo sabían cuando comencé. Eso sí, no lo escondo, pero yo llevo ese apellido en segundo plano, soy Beltrán Lozano. Intento cuidar mi imagen porque yo soy así, porque creo que en ello”, comentó a LA RAZÓN en una entrevista publicada en 2019.