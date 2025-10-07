Vanessa Escobar: "Lo del museo de mi padre y su homenaje, de momento, está paralizado"

El próximo 24 de octubre se cumplirán doce años del fallecimiento de Manolo Escobar, y su hija, Vanessa, sigue luchando para que se organice, por fin, el tan esperado homenaje a su padre en su tierra natal almeriense. Actriz y periodista, ahora protagoniza la obra teatral “El reencuentro” en el Teatro de Las Aguas de Madrid, interviene en el spot publicitario de Ausonia, ha grabado un capítulo de la serie “Kraken” y está a punto de rodar una película con Daniel Calparsoro.

“En noviembre pararé porque me tienen que operar de un pólipo en la cuerda vocal. Hasta entonces seguiré interpretando la comedia “El reencuentro”, que trata sobre temas muy actuales y es muy divertida que habla de relaciones, la vida de pareja, sexo…”



- La figura de su padre sigue muy viva…

- Doce años sin él y le recuerdo cada minuto del día. Pongo sus canciones, sus vídeos y películas continuamente.



- Su intención es crear un museo en su memoria.



- De momento, tanto lo del museo como el homenaje está paralizados. Hay una persona que lleva dos años negociando con el ayuntamiento de Almería para ver si salen adelante los dos proyectos, pero de momento no hay novedades.

- Se dijo que había vendido su casa de Benidorm…



- No es cierto, la sigo teniendo y voy con mi familia en vacaciones.



- ¿Y la colección de cuadros de Manolo?



- Las piezas más importantes ya las vendió mi padre en vida, y el resto está guardado en un almacén. Y los que quedan formarán parte del futuro museo.



Vanessa está unida sentimentalmente a un arquitecto de nombre Esteban y son padres de dos hijos: “El pequeño sufre síndrome de Down, tiene diez años y de salud está fenomenal. Es un niño muy divertido, habla un montón, no para quieto…”