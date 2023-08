Vicky Martín Berrocal desvela la fórmula secreta de su transformación física

Vicky Martín Berrocal se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, pero lo cierto es que ha atravesado baches muy duros, pero siempre sale reforzada. La diseñadora no se apena de que a veces las cosas no le salgan como se propone, ya sea en el amor, en el trabajo o en las relaciones con sus seres queridos. Sin embargo, lo que la caracteriza es la fuerza de voluntad con la que afronta los obstáculos que el destino coloca en su camino. Algo que también se hace evidente en su aspecto físico y es que a sus 50 años se ha resistido a que el inevitable paso del tiempo haga mella en su anatomía o en sus facciones.

La exmujer de Manuel Díaz El Cordobés ha experimentado una transformación física increíble, de la cual sus seguidores aún no dan crédito. Ha perdido 20 kilos en los últimos años de forma gradual, pero constante. Las últimas instantáneas que ha compartido con sus fans ha dejado claro que es dueña de un cuerpo de infarto, unas curvas bien cinceladas que esconden un gran esfuerzo, tanto a la hora de cuidar la alimentación, como al sudar la camiseta con duras sesiones de ejercicio.

Una rutina enfocada en la salud que es la clave de Vicky Martín Berrocal, como ella misma ha querido transmitir a sus seguidores para que todos que desean un cambio físico como el suyo puedan tenerlo al alcance. Eso sí, es un camino que no está exento de desánimos, pero el secreto está en perseverar. “Lo que se necesita para empezar es simplemente darte cuenta que tú eres lo más importante que tienes y con eso creo que ya no tengo mucho más que explicar”, comienza aconsejando la diseñadora, que no quiere guardarse el secreto de su éxito y prefiere ponerlo a disposición de aquellos que lo necesitan.

“¿Quieres vivir mucho como yo y sentirte bien? Pues eso se consigue cuidándonos y queriéndonos mucho. También aceptando y siendo generosa contigo. Gracias a escribir mi libro llegué a estas y otras muchas conclusiones que me han ayudado muchísimo. Después está la comida y el deporte, que es algo que todos sabemos. Pero, además de eso, altas dosis de paciencia, constancia y consciencia. Pero, sobre todo, pensar en ti”, escribe la madre de Alba Díaz, que no resta importancia al esfuerzo empleado para llegar a estar donde estar, pero cree que cualquiera puede emularla si cumple a rajatabla sus consejos.