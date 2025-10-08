Los Beckham se refugian en Mallorca

Hay pocas familias en el mundo que despierten tanta fascinación como los Beckham. A lo largo de los años, el exfutbolista y la diseñadora han construido un imperio donde confluyen moda, deporte y fama global. Pero, como todo imperio, también conocen el peso de la exposición constante. Por eso, tras su paso por la reciente Paris Fashion Week, donde Victoria presentó su última colección arropada por su marido y sus hijos Romeo, Cruz y Harper -en un gesto que desmintió, al menos por unas horas, los rumores de fractura familiar-, el matrimonio ha decidido bajar el ritmo. Y lo ha hecho eligiendo un escenario que combina glamour y serenidad a partes iguales: la isla de Mallorca.

Según publica Última Hora, los Beckham aterrizaron en Palma a bordo de un vuelo privado y se trasladaron directamente al puerto de Sóller, donde los esperaba su yate Seven, un santuario flotante que es tanto un símbolo de lujo como de refugio familiar. La tripulación había preparado hasta el último detalle para garantizar que la estancia del clan británico transcurriera con la comodidad y el sigilo que tanto valoran.

Largas jornadas en alta mar

David y Victoria, acompañados de dos de sus hijos -Cruz y Harper-, disfrutan de largas jornadas en alta mar, fondeando cerca de enclaves tan idílicos como Sa Foradada o el Port d’Andratx. Allí, entre baños discretos y cafés en cubierta, los Beckham practican ese arte que dominan como pocos: el de parecer eternamente perfectos incluso en el descanso.

Durante su estancia, la familia ha alternado los paseos por tierra firme con las sobremesas a bordo. Victoria, siempre impecable, fue vista recorriendo el puerto junto a su hija Harper, mientras David y Cruz se quedaban en el yate, disfrutando del sol mallorquín y de un café con leche. La única noche en que el matrimonio decidió bajar juntos fue para cenar en el restaurante Suculenta, en Port de Sóller, donde degustaron lubina al josper y carpaccio de ventresca de atún, en una velada que mezcló discreción, romanticismo y alta cocina.

Sin embargo, el descanso mediterráneo no logra borrar del todo las sombras que planean sobre el clan. Desde hace meses, los rumores sobre el distanciamiento con su hijo mayor, Brooklyn, y su esposa, la actriz y heredera Nicola Peltz, han ocupado titulares en la prensa internacional. El joven, de 26 años, rompió recientemente el silencio en una entrevista con Daily Mail, restando importancia a los comentarios y afirmando que "la felicidad está en concentrarse en lo nuestro". Un mensaje diplomático, pero que no logró disipar del todo la sensación de frialdad entre los Beckham.

Mientras tanto, Victoria y David se aferran a lo esencial: su núcleo familiar, su marca y su mutua lealtad. Desde la cubierta del Seven, el matrimonio parece reivindicar su propio concepto de éxito: un equilibrio entre trabajo, amor y evasión.