Las virales y amargas palabras que Sara Carbonero le dedica "a la vida" y que encienden las alarmas: "No me estás dando mucha tregua"

Sara Carbonero es muy activa en su cuenta de Instagram. Allí es común verla tanto posando con diferente outfits como compartiendo momentos junto a sus seres queridos y además es amiga de hacer varias reflexiones. Hace unos días preocupó a sus seguidores al subir una fotografía desde el hospital a las historias de su perfil. ''Las mañanas de hospi dan para mucho", escribió, sin dar más detalles.

Ahora, ha vuelto a sorprender al publicar un hilo de fotografías en el que se puede ver a sus hijos, a su abuela, etc y ha aprovechado para compartir los pensamientos que actualmente la abordan. "De todos los viajes que podemos hacer, el más intenso, profundo y necesario siempre será hacia nosotros mismos. Hacia esos sitios donde convergen pasado, presente y futuro. Donde se enredan y entrelazan en esa trenza imaginaria que atrapa el dolor. Ese dolor que, en ocasiones, sumado a todo el ruido que enfrentamos cada día no nos deja ver lo esencial'', ha comenzado el texto.

''Hijos con los que ya puedes tener conversaciones de adultos y pedirles consejos, una abuela a la que se le va olvidando nuestro nombre pero no nuestras historias de cuando éramos niñas. Es lo más salvaje que podemos vivir. Es la aventura. Es la vida'', ha continuado. Posteriormente, ha agregado que a veces se "nos olvida a buscar las grietas por donde entra la luz" y ha invitado a tener paciencia.

Sin embargo, el texto ha concluido dando a entender que actualmente no atraviesa el mejor de sus momentos, pese a que se ha mostrado agradecida: ''Gracias, vida, porque aunque estos años no me estás dando mucha tregua y me estás retando fuerte, el aprendizaje no sería el mismo sin tanta piedra en el camino ni mi nivel de conciencia tampoco. Aceptar, abrazar, transitar, no esquivar. Creo que nos vamos entendiendo. Verano 2024''.

Unas declaraciones virales

La publicación de la comunicadora ya reúne casi 100 mil 'me gusta' y acumula más de 1400 comentarios, muchos de ellos de otras famosas, como Mercedes Mila, que la ha felicitado por su texto: "¡Como se puede escribir tan bien metiendo la pluma en tu corazón y tu cerebro! ¡Precioso Sara!', ha escrito la presentadora. La cantante Vanesa Martín y su gran amiga Isabel Jiménez también le han comentado, además de otros usuarios que han elogiado sus palabras.