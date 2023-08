Wilbur, el gran descubrimiento de "Gran Prix": "Prefiero que me llamen loco a normal"

Se llama Víctor Ortiz De la Torre, pero todos le conocen por el apodo de Wilbur, y es el encargado de demostrar al público y a los participantes del concurso “Gran Prix” el funcionamiento de cada prueba. Gimnasta, equilibrista, actor, cómico, se está convirtiendo en uno de los grandes descubrimientos de la programación veraniega.

Wilbur hace el payaso durante un programa del 'Grand Prix' RTVE

- ¿De donde viene Wilbur?

- Durante años practiqué la gimnasia artística y llegue a ser campeón de España. Me retiré tras sufrir una grave lesión y recuperé mi afición de ser payaso, siempre fui de gastar bromas y me encanta el mundo del circo. Incluso he trabajado en el “Circo del Sol”, para mi, la comedia es una profesión vocacional… desde pequeñito”.

- ¿Quiénes son sus referentes?

- Soy muy fan de Jim Carrey…

- ¿Qué destacaría de usted como profesional?

- Utilizo mucho la corporalidad y la elasticidad, la flexibilidad, mis condiciones físicas. Es una baza muy grande. Tanto en “Gran Prix” como en mis dos espectáculos, “Fuego salvaje” está en un teatro de la Gran Vía madrileña. El público me ve contorsionarme y me dicen que parezco un dibujo animado. Pero según pasan los años me voy dosificando las acrobacias, las compagino con el humor en mis shows, y los contrastes son muy llamativos.

- Un trabajo como el suyo tiende a causar lesiones…

- He sufrido unas cuantas, me saqué un hombre, se me rompió el esternón, esguinces, dedos rotos… Es que fuerzas mucho la máquina corporal… pero hay que ser un poco loco en la vida, huir de la rutina, prefiero que me llamen loco a normal.

- ¿Tiene pareja sentimental?

- En los últimos años he tenido mis ligues, pero nada serio.

- ¿Por qué eligió el apodo de Wilbur?

- Wilbur se parece bastante a mi, es como yo pero sin censura. Llevado a lo más histriónico y excéntrico, Víctor sería Wilbur. El personaje radica de lo más profundo de mi, elevado a la enésima potencia.- Fue idea de un amigo con el que monte un espectáculo. Estábamos viendo unos anuncios y apareció el nombre de Wilbur, que creo recordar era una empresa de sonido. A mi compañero le gustó y lo eligió para mi. Y me pareció bien. Curiosamente, la gente no me llama Víctor, sino Wilbur.