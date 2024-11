Yon González: «No me preocupa que dejen de llegarme ofertas de trabajo»

El actor guipuzcoano, protagonista de «Beguinas» y anfitrión de «Brugal Dinner and Cocktails Show», una experiencia gastronómica basada en sus mejores anécdotas de amistad organizada en el restaurante Papúa de Madrid con Brugal 1988, se sincera con LA RAZÓN al señalar que «no todo se basa en la carrera de actor. No me preocupa que dejen de llegarme ofertas de trabajo. Llevo años preparándome para ello».

Celebrando la amistad. ¿Conserva su grupo de amigos de siempre?

Sí, claro. Cuando voy a mi pueblo intento verlos.

¿Qué lugar ocupan los amigos en su vida?

Son muy importantes, ¿qué haríamos sin ellos y sin poder compartir la vida con los demás? Sería toda una tristeza.

Hablando de amistad y de familia, con quien tiene buena relación es con su hermano, Aitor Luna. Este fin de semana le entregó el Premio a Mejor Actor por «Beguinas». ¿Cómo vivió ese momento?

Fue un momento especial. Mi hermano me entregó un premio, después de tantos años de carrera y que todos los compañeros se acuerden y lo valoren, es positivo y de agradecer.

Yon González, anfitrión de la velada «Brugal Dinner and Cocktails Show» en Madrid Cedida

¿Cómo definiría la relación que tienen?

Una relación muy bonita. Ahora me voy a Marruecos seis días con él a correr un rally.

¿Qué ha supuesto para usted que su hermano sea actor?

No lo sé porque no sé cómo sería mi vida si hubiese tirado para otro lado. Ha sido como ha sido y estoy muy contento. Lo único que sé es que hay una relación muy bonita y que hay que disfrutar, que el tiempo vuela.

Lleva casi 20 años en activo. La fama le llegó muy pronto. ¿Cómo vivió ese fenómeno fan?

Fue un poco de repente. Siempre he hecho una vida íntima y estaba centrado en mis proyectos.

¿Le han dicho muchas veces que no en su carrera?

Sí, y también lo he dicho yo, ha sido mutuo. Al final la carrera se forja más por los noes. A veces es mejor esperar y focalizar la línea de tu carrera con la idea que tú tienes. Al final dices, ¿cuál es el camino correcto?

¿Le fue difícil gestionar el éxito?

Al final da igual de dónde vengas, yo vengo de mi pueblo y que de golpe la gente te conozca, y perder esa parte de intimidad, es raro. Luego valoras la intimidad, que es algo importante. A mí me gusta mi privacidad, pero sí que es verdad que la gente que se acerca es muy amable y resulta positivo.

¿Qué es para usted el éxito?

Cumplir tus objetivos, estar satisfecho con lo que te has propuesto y conseguido.

¿A qué se hubiera dedicado si no hubiera sido actor?

Hubiese sido ingeniero mecánico.

¿Con quién le gustaría trabajar?

Estoy esperando que la vida me sorprenda, pero con gente generosa que le guste compartir.

¿Se ve detrás de la cámara?

Sí, lo he pensado, pero será cuando realmente tenga algo que contar.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Estoy con una serie en el aire y a ver qué depara el destino.

¿Qué espera del futuro?

Seguir teniendo la misma suerte que he tenido hasta ahora.