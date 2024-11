Álvaro Castillejo, el Presyler más desconocido

E14 de noviembre Ron Brugal presentó en el Café Comercial de Madrid su nueva botella Colección Visionaria Edición 02 Café, un ron premium de edición limitada que rinde homenaje al patrimonio de República Dominicana. Numerosos rostros conocidos acompañaron a Brugal en esta velada, entre los que destacaron figuras como Álvaro Castillejo Preysler. Tras la presentación, el primo favorito de Tamara Falcó habló con LARAZÓN sobre su trabajo en el Ayala Polo Club de Sotogrande, su estrecha relación familiar con los Preysler y su inmediata paternidad con Cristina Fernández, su mujer.

Álvaro Castillejo Preysler decidió vender toda la sociedad de sus restaurantes y centrarse en su trabajo en el Ayala Polo Club de Sotogrande. «Llevo toda la parte del patrocinio. Mi tarea es buscar dinero», explica a este periódico. «Mi padre era profesional del polo. Me vinieron con esta oportunidad y esta es mi tercera temporada con ella. Cada año ha ido a mejor, tenemos sponsors que nos apoyan mucho y está saliendo todo muy bien». Aunque vive a caballo entre Sotogrande y Madrid, no le resulta complicada la conciliación familiar. «A partir de septiembre me dedico a patrocinadores en la capital y en verano estoy en Sotogrande. Mi mujer tiene casa en Marbella, entonces nos viene todo perfecto. Es muy fácil para mí». Centrado en el club de polo, reconoce que es su «proyecto a largo plazo». «La idea es que el polo crezca en todo el entorno de Sotogrande ya que cada vez tiene más notoriedad. Me dedico al club 100% y que el polo sea un destino más. Es para todos los públicos y no es un evento exclusivo. Cualquier persona puede venir y disfrutar del polo».

Álvaro Castillejo Preysler Cortesía

Álvaro Castillejo está a punto de convertirse en padre de su primer hijo junto a Cristina Fernández, su mujer. Come él mismo confiesa, ninguno de los dos está aún nervioso por el nacimiento del pequeño. «La paternidad aún no me ha golpeado, cuando llegue el bebé ya cambiará la cosa», declara. «La familia está encantada con la llegada del bebé, siempre es una alegría. Mi tía Isabel está como loca», revela. Además, el matrimonio ya está pensando en ampliar la familia. «Lo ideal sería tener una niña rápidamente».

Álvaro Castillejo es uno de los Preysler más desconocidos y siempre se ha mantenido en un segundo plano, a pesar de estar muy unido a Isabel y sus primos. Sobre pertenecer a este clan tan mediático, el joven explica que «nunca me ha pesado el apellido Preysler» porque «siempre lo he vivido desde el asiento de atrás. Los focos nunca me han incomodado y nunca han ido directamente a mí. No me ha afectado para nada». Aunque ha recibido alguna que otra propuesta para dar el salto a la televisión, Castillejo no se ve siguiendo los pasos de su familia y está volcado en su trabajo y su familia, está muy feliz por todo lo que está por llegar. «Ha sido un año muy positivo, en cuanto a lo profesional y lo personal. Voy a pasar las navidades con mi mujer y mi futuro hijo, con mis suegros, y con el resto de la familia aún no lo sé. Depende qué van a hacer. Yo por razones obvias me tengo que quedar en España», expresa con emoción ante su inminente paternidad.