Giro total en el adiós de Andy y Lucas: ni la salud ni el cansancio, las cuentas que desataron la guerra

Lo que parecía un adiós forzado por la salud se ha convertido en un laberinto de reproches y cifras que no cuadran. La separación de Andy y Lucas, uno de los dúos más reconocibles de la música española de las últimas dos décadas, ha dado un giro de guion inesperado. La versión oficial, que apuntaba a los problemas de salud de Lucas, se tambalea ahora ante la sombra de un posible desacuerdo económico como verdadero detonante de la ruptura. Andy, hasta ahora en silencio, ha decidido hablar.

De hecho, la polémica se centra en las cuentas de la última etapa del grupo. La tensión habría estallado al no convencer a Andy las cifras de la última gira que realizaron juntos, sembrando una desconfianza que habría resultado insalvable entre los dos artistas gaditanos. Este nuevo frente, que enturbia el final de su larga trayectoria profesional, ha generado un torbellino mediático que está teniendo consecuencias directas en el ánimo de los protagonistas.

En este contexto, el propio Andy ha confesado que toda esta situación le está "afectando para mal", una clara muestra del peaje personal que está pagando. La presión de las especulaciones sobre la ruptura ha provocado en el cantante un considerable desgaste emocional, una hipótesis que, según ha mencionado en Antena3, apunta directamente a las finanzas como el origen del conflicto. La historia, por tanto, adquiere ahora matices mucho más complejos que los de una simple retirada por motivos médicos.

Una carrera en solitario para pasar página

A pesar de la tormenta, el artista no tiene intención de abandonar su gran pasión. Andy ha confirmado su firme propósito de continuar su camino en la música, aunque esta vez lo hará por su cuenta, abriendo un nuevo capítulo profesional lejos de la marca que le dio la fama. Es una decisión con la que busca mirar hacia adelante y dejar atrás una etapa que ha terminado de forma abrupta.

Así pues, se certifica el final de una era musical para una generación de españoles que creció con sus canciones. Queda en el aire cómo se recompondrá la relación personal entre los dos amigos de toda la vida y qué rumbo tomará la nueva andadura de Andy en solitario. Lo que parece evidente es que el legado del dúo se ve ahora marcado por un epílogo mucho más amargo de lo que sus miles de seguidores hubieran imaginado.