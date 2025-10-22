Lucas González se refugia en su familia tras su última polémica con Andy

Andy y Lucas cerraron su etapa como dúo el pasado 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid. Después de más de 20 años en la música, el dúo ha emprendido caminos separados. Tanto su final como los días posteriores a su último show, ambos continúan acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país por su mala relación.

Lucas, arropado por los suyos

Lucas, tras las últimas informaciones sobre él y Andy, se ha refugiado en su familia y los suyos. A diferencia que otras ocasiones, el artista ha decidido optar por el silencio al ser preguntado. Acompañado por su esposa, María José, el gaditano ha reaparecido ante las cámaras y no ha querido dar ninguna declaración a la Prensa sobre la presunta agresión a su compañero. Aunque Andy insinuó que había existido un forcejeo entre ambos en "Fiesta" este fin de semana, posteriormente rectificó y negó cualquier tipo de violencia por parte de su compañero, asegurando que su lesión se produjo jugando al fútbol.

Lucas se refugia en su familia y evita alimentar la controversia sobre la supuesta agresión a Andy Europa Press

Andy, por su parte, también ha optado por el silencio y se encuentra centrado en su debut como como artista en solitario. Será el próximo 10 de noviembre cuando el cantante vuelva a subirse a un escenario y presente su primer single, "Marioneta", durante la gala de los Premios Latino en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Allí, Andy Morales será galardonado con el Premio a la trayectoria como una de las Voces más Icónicas del Pop, siendo este su primer reconocimiento artístico tras el fin del dúo.

Nueva etapa

Andy Morales emitió un comunicado confirmando su nueva etapa en solitario nada más finalizar el concierto del dúo en el Palacio Vistalegre de Madrid. A la espera del lanzamiento de su primer disco, todas las miradas están puestas en Morales y sus canciones, que prometen avivar de nuevo la polémica sobre la verdad de su relación.