El diario de Amilibia: Que le ofrezca un puticlub

Cuenta Víctor Ábalos, hijo del ex ministro de Transportes y ex mano derecha del Apolo de la Moncloa ahora enchironado: «Cuando estalla el caso, Santos Cerdán fue a casa de mi padre para que no cantara y le ofreció un cheque en blanco en nombre del presidente, el pago de abogados, un trabajo en la consultora Acento, tertulias televisivas, todo lo que quisiera». Pero surgen las dudas: ¿un cheque en blanco con qué fondos? ¿A cargo de los inexistentes Presupuestos Generales del Estado? ¿Del llamado fondo de reptiles, ahora penalizado por los animalistas? ¿De los Fondos de Recuperación de la UE , justificándolo como ayuda a los autónomos? Si se hizo una recolecta en el Consejo de Ministros, ¿acaso fueron tan generosos como para cubrir un cheque en blanco? Cuesta creerlo, porque, como dice la Marisú cuando se pone refranera, una cosa es predicar y otra dar trigo. Pero si rechazar un cheque en blanco es propio de santos, rehusar tertulias televisivas es inexplicable: supone declinar fama, dinero y hasta el posible lavado de imagen del tertuliano a nada que manipule bien.

Volvamos a la pasta. Mis fuentes y chorros apuntan a la posibilidad de que el cheque famoso estuviera firmado por María Jesús Montero, y Ábalos desconfió. Otros creen que quizá llevara la firma del propio Santos Cerdán, y Ábalos también desconfió. Y hay quien apunta que la firma podría ser del mismísimo Apolo, y entonces Ábalos ya no se fio nada. Yo creo que la oferta más tentadora debería haber sido otra. Y, por una extraña conexión neuronal, recuerdo ahora el chiste de los dos vascos agraciados con el Gordo. Uno le pregunta al otro: «¿Y qué hacemos con este pastizal, Patxi?». «Vamos a poner un puticlub, Joseba». «¿Un puticlub? ¿Y si no funciona?». «Pues entonces lo abrimos al público».