Ion Aramendi conducirá los debates del reallity en su nueva temporada VIP

Finalizado “Supervivientes”, la nueva aventura televisiva a gran escala de Ion Aramendi le conduce a la próxima edición de “Gran Hermano VIP”,que Telecinco estrenará en otoño. El popular presentador conducirá el debate semanal, mientras que Marta Flich se encargará del resto del concurso.

La labor de Ion será moderar un debate en el que “se analizará con todo lujo de detalles la última hora de la convivencia del grupo de participantes famosos encerrados en la icónica casa de Guadalix de la Sierra”.

Ion Aramendi posando en otro espacio Mediaset

- ¿Qué día de la semana veremos el debate?

- El domingo. Y Marta presentará cada gala los jueves.

- Un paso adelante en su carrera.

- Es una gran oportunidad profesional. Estoy encantado y súper contento. Porque me gusta mucho el formato.

- Le conocí como reportero del “Sálvame”. Habrá sentido su desaparición…

- Claro. Es evidente. Allí me fogueé como reportero. A lo largo de mi carrera todo ha sido un aprendizaje. Y me he llevado grandes amistades, como la tuya, y la de los compañeros de “Sálvame”. Aquella etapa también fue importante en mi vida.

- ¿Participaría como concursante en “GH VIP”?

- Yo no, amigo, me gusta analizar y ser observador de las conductas, pero tengo algunas taras que no sabría disimular todo el raro en comunidad y, más, siendo grabado por las cámaras. Eso si, he sido un seguidor fiel del reallity desde su primera edición. De hecho en mi casa podíamos seguir el programa durante todo el día. Y lo veía con mi familia. Además, yo estuve como colaborador en tres ediciones, en dos de VIP y en una de anónimos. Es mi programa fetiche, lo adoro.

- ¿Ha trabajado en alguna ocasión con Marta?

- No. Coincidí con ella hace unos días y es malísima, me llevo de cine con ella. Creo que su elección como presentadora del reallity es perfecta.

- ¿Podrá compaginar este trabajo con tu labor en la siguiente edición de “Supervivientes” ?

- Espero que si. Yo estoy dispuesto a compaginar ambos programas.

En estos días hemos visto al comunicador protagonizando un anuncio de pañales, acompañado por su hija pequeña de un año, Marieta. Y lo define como “una experiencia muy emotiva”. Es padre de otros dos niños, Ion y Lucas, y está casado con la periodista María Amores.