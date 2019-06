El actor Bradley Cooper, de 44 años, y la modelo Irina Shayk, de 33, están al borde de la ruptura. Hace cuatro meses y medio que hicieron su última aparición pública con motivo de la promoción de la película “Ha nacido una estrella”, con la que Cooper compartía protagonismo con Lady Gaga. Las alarmas comenzaron a sonar cuando Cooper y Shayk no asistieron juntos a la gala del Met de Nueva York, como habían hecho en otras ocasiones. La modelo fue sola, y según una fuente cercana a la pareja al portal Page Six, “las cosas no están bien. Ninguno de los dos es feliz y la relación pende de un hilo. Siguen intentándolo por su hija”.

El pasado mes de octubre comenzaron los rumores de crisis en la pareja. “Son desgraciados juntos. Lo son desde hace meses. Él no bebe y está haciendo una vida tranquila. Ella, en cambio, quiere salir”. Cooper y Shayk comenzaron su relación en 2015, al poco tiempo de romper ella su relación con Cristiano Ronaldo, y él con la modelo británica Suki Waterhouse. En 2017 dieron la bienvendia a su primera hija, Lea de Seine.

Todo apunta a que la buena relación que mantienen el actor y Lady Gaga podría estar detrás de una crisis que parece ya difícil de superar.