a Fran Rivera se le atragantan las hamburguesas gourmet

Nuevo varapalo para Francisco Rivera en sus negocios. En esta ocasión se le han “atragantado” las hamburguesas gourmet que comercializaba bajo el nombre de “Don Angus”.

Carne de primerísima calidad, en un negocio lanzado por el ex torero junto a su amigo José María Almodóvar y con la colaboración de la familia Dévora, especialista en el sector cárnico desde hace más de un cuarto de siglo.



Pues bien, los dos primeros se han salido de esta iniciativa, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Sevilla, y la empresa se ha trasladado a Ávila, donde los Dévora tienen su sede principal. Fran Rivera era accionista y consejero de “Don Angus” y se volcó desde sus inicios en el proyecto, prestando incluso su imagen en actos promocionales. Pero las perspectivas, por lo que se ve, no deben haber alcanzado los objetivos previstos.



A pesar de su experiencia fallida, Rivera sigue adelante con otros negocios relacionados con la gastronomía, la hostelería, el reciclaje y la gestión de fincas. Como ejemplo, la empresa que montó con otros socios para reciclar chatarra en el Congo, aunque no tuvo tampoco el éxito deseado, de hecho, Fran acabó enfrentado a sus socios en los tribunales. Un proceso en ELA je dpsalio victorioso tras años de desafueros.