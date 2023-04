Isabel II quería que el príncipe Harry luchara en Afganistán

Un nuevo documental sobre la familia real británica, titulado "The Real Crown", que se estrenará el próximo 20 de abril en Reino Unido, confirma que la persona que consideró adecuado que el príncipe Harry fuera a la guerra de Afganistán fue su abuela, la reina Isabel II. Por el contrario, sentía que enviar a su hermano, el príncipe William era "demasiado arriesgado".

En las polémicas memorias de el duque de Sussex, "Spare" ("En la sombra") se narra un episodio en la vida de los hijos de Carlos y Diana de Gales. "Echando la vista atrás, no puedo evitar preguntarme si había algo más. Yo estaba preparándome para ir al frente, que era para lo que Willy se había formado, pero la Casa Real echó por tierra sus planes. El Repuesto que se vaya a corretear al campo de batalla como pollo sin cabeza si quiere, pero el heredero, ni hablar". Unas palabras que ahora cobran sentido con lo expuesto en el nuevo documental que emitirá la cadena británica ITV.

El reportaje incluirá imágenes de archivo y nuevas entrevistas con figuras relevantes en la familia real britáica, algunas hablan por primera vez ante la cámara, pero todos ofrecen una visión real de distintos momentos del reinado de Isabel II.

Una de estas figuras es el general sir Mike Jackson, exjefe del ejército británico, quien ha hablado de lo que sucedió con respecto a esta decisión durante una audiencia privada con Isabel II: “Lo que sucede en esas audiencias y quién dice qué a quién queda para las dos personas involucradas, y voy a romper la regla de no divulgación sobre lo que sucedió en esta única ocasión”, explica, según informa el Daily Mail; "Ella fue muy clara, dijo: ‘Mis nietos deben cumplir con su deber’. Y eso fue todo. Pero se decidió que con William, como heredero del heredero, el riesgo era demasiado grande. Para su hermano menor, el riesgo era aceptable".

Sobre los riesgos que corrían sus nietos en Afganistán, sir John Scarlett, quien en aquel momento era el jefe del MI6, el servicio de inteligencia secreto del Reino Unido afirma que la reina tenía autorización para todo y acceso completo a información privilegiada. "William tenía muchas ganas de ir". Isabel II, sin embargo, evaluó el peligro al que se enfrentaba y decidió que no fuera. El actual príncipe de Gales había comenzado su carrera militar en 2005, tras completar su licenciatura en Geografía en la Universidad de St. Andrews, en Escocia. Deseaba ir a la guerra y la decisión no le agradó. En 2008, comenzó su entrenamiento como piloto de la Real Fuerza Aérea (RAF) y, en 2012, alcanzó el grado de teniente de vuelo. Según confirma Mark Cann, director de la Fundación de las Fuerzas Británicas: "William estaba muy interesado en ir, sin duda. Pero era un asunto complejo y delicado y muchas personas experimentadas se dieron cuenta”, explica Cann, “cualquiera que haya estado en el ejército pero que no haya podido estar en alguna operación militar siente una especie de decepción. Y en aquel momento, aquella era la guerra, y tienes a todo el mundo a tu alrededor involucrado en ella, menos tú. Es decepcionante".

Por su parte, el príncipe Harry fue enviado a la guerra en 2007 y sirvio durante 77 días en Helmand, Afganistán, en 2008, pero fue retirado cuando se divulgó en los medios su presencia. En 2012 fue enviado de nuevo como piloto de helicópteros Apache. Fue ese el momento que en sus memorias el nieto de Isabel II reveló que había matado a 25 soldados talibanes. "No es un hecho que me llene de satisfacción, pero tampoco me avergüenza".