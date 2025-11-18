El lado más personal de Álvaro Morte: así es la vida del 'profesor' más famoso de la televisión

Fue capaz de robarnos el corazón a mano armada en 2017, y desde entonces ha sido uno de los actores más aclamados de España en el extranjero. Álvaro Morte, conocido por dar voz y rostro a 'El Profesor' en 'La Casal de Papel', no ha hecho más que escalar puestos a lo largo de su carrera tanto en la pequeña como en la gran pantalla.

Esta noche, el gaditano acudirá a 'El Hormiguero' para ofrecer un pequeño adelanto de 'Anatomía de un instante', ficción de Movistar+ que narra los hechos del intento fallido de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. En la serie, Morte encarnará a Adolfo Suárez, presidente de España durante la transición a la democracia.

Aunque bien conocido a través de sus papeles, lo cierto es que la vida personal de Álvaro Morte también ha sido curiosa cuanto menos. Aprovechando su visita de hoy a Antena 3, hemos querido hacer un repaso de su trayectoria profesional e íntima.

Aferrado a su vocación pero multidisciplinar

Mucho antes de dedicarse en cuerpo y alma a la actuación, Morte tuvo un breve pero intenso paso por la universidad. En un primer momento, se decantó por estudiar Telecomunicaciones, pero dejó la carrera para poder estudiar Arte Dramático. A pesar de las críticas de su familia, el actor superó sus estudios y comenzó a buscar trabajo en televisión.

Algunas de las series donde tuvo la oportunidad de aparecer, aunque en papeles episódicos y sin importancia, fueron 'Aída', 'Cuéntame como pasó' y 'Hospital Central'. Además de trabajar como actor secundario, el gaditano se desempeñaría en trabajos de lo más variopintos: camarero, guía turístico e incluso bailaor de flamenco en Irlanda.

Ya de vuelta en España, gracias a que pudo realizar una gira de teatro con Concha Velasco, Álvaro empezó a ganar renombre. En 2014 conseguiría su primer gran papel al interpretar al personaje de Gabriel Areta en 'Amar es para siempre', y ese mismo año también ficharía por 'El secreto de Puente Viejo', ficción en la que se mantendría durante tres años al hacer de Lucas Moliner.

Una familia unida y un punto de inflexión

En lo personal, Álvaro Morte está casado con la diseñadora y estilista Blanca Clemente. En 2014, además de los fichajes del actor en televisión, este viviría la experiencia de convertirse en padre por primera vez. Lo haría tras el nacimiento de sus dos hijos mellizos, Julieta y León, que actualmente tienen 11 años.

Por otra parte, Morte viviría hace veinte años un complicado episodio, al ser diagnosticado con un liposarcoma, es decir un tumor cancerígeno. Aunque terminaría superándolo, el actor confesó en 'El Faro' de Cadena SER que fue un momento muy duro para él. "A mí me dijeron que me cortaban la pierna, que no sabían cuánto me quedaba", reconoció.