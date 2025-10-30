El lado más personal de Dani Martín: una hermana en el corazón, su actual pareja y más

Como ya viene siendo habitual, 'El Hormiguero' pondrá esta noche el broche de oro a una semana llena de entrevistas protagonizadas por celebridades de lo más relevantes. Este jueves, el encargado de visitar a Pablo Motos será una de las voces más importantes de la industria musical en nuestro país: Dani Martín.

Desde su etapa como vocalista de El Canto del Loco hasta su carrera en solitario, Martín ha demostrado ser uno de esos artistas capaces de mantener su popularidad a lo largo de los años. Precisamente, el autor de éxitos como 'Zapatillas' o 'Besos' se embarcará próximamente en su nueva gira de aniversario, titulada '25 P*t*s Años'. Aprovechando su visita a 'El Hormiguero', hemos querido hacer un breve repaso por la vida personal del cantante.

La familia, siempre presente

Para el cantante, uno de los episodios más angustiosos de su vida fue cuando perdió a su hermana Miriam en 2009. Una experiencia, que como él aseguraba hace unos meses en 'Lo de Évole', lo cambió todo y le hizo madurar. "Fue un bofetón terrorífico", relató.

Como él mismo añadía, la muerte de una persona tan cercana a él le hizo replantearse su actitud ante la vida. "Dejé de ser el niñato de El Canto del Loco para convertirme en un hombre maduro", explicó sin tapujos al presentador del formato.

Un romance discreto pero intenso

Desde hace aproximadamente un año, Dani Martín comparte su vida con la actriz María Hervás, conocida por series como 'El pueblo' o 'La que se avecina'. Para proteger su intimidad del interés público, tanto Martín como Hervás han sido muy reservados a la hora de hablar de su relación.

Eso sí, a pesar de todo, hay una cosa que el cantante no tiene miedo de compartir: su ilusión por ser padre. "Tenemos la niña en la cabeza", le confesaba a Jordi Évole, confirmando prácticamente que su relación con Hervás iba de viento en popa.

Gran defensor del cuidado de la salud mental

Hace unos años, el cantante publicaba un texto en sus redes sociales donde afirmaba que "emocionalmente, no era una persona muy animada". La declaración pilló por sorpresa a sus seguidores, pensando incluso en una posible retirada de los escenarios.

Sin embargo, más tarde, Dani Martín rectificó, explicando que la música era para él algo primordial, pero que no iba a esconder los baches emocionales por los que pudiera pasar. "Ni me retiro de la música, ni me voy a meter en una cárcel para mejorar como persona ni nada de eso. [...] ¿Cómo voy a dejar yo la música? Me muero", sentenciaba el artista.