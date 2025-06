Luck Ra, cantante argentino: "No me compraba un bóxer nuevo, pero la guitarra tenía que estar"

Luck Ra —o Facu, para los amigos— ha venido desde Córdoba, Argentina, con una misión clara: conquistar España al ritmo de los géneros argentinos. Con tan solo 26 años y una simpatía cordobesa que desborda, es el artista detrás de las canciones que todos cantamos. "La Morocha" o la "Sesión 61 de Bizarrap" cruzaron el charco y no solo para colarse en el vestuario de equipos como el Barça o el Mirandés. Este verano arrasa en los principales festivales de España y ha venido a LA RAZÓN para poder conocerlo un poco más: desde su historia, hasta sus hobbies, su relación con La Joaqui o las posibles colaboraciones con cantantes del panorama español.

Luck Ra: "Realmente el objetivo es que la gente disfrute de lo que hago"

Pregunta (P): Para quienes todavía no te conocen en España, ¿quién es Luck Ra?

Respuesta (R): "Yo creo que exactamente igual a todos, pero que se siente mucho y que ama mucho lo que hace y que disfruta mucho y que realmente el objetivo es que la gente disfrute lo que hago tanto como yo disfruto hacerlo."

P: Tu nombre real es Juan Facundo, pero todos te conocen como Luck Ra. ¿De dónde viene este nombre?

R: "Me pueden decir Lucas también, que si me lo dicen en la calle no pasa nada, me doy vuelta... Y lo que me pasa también... mirá, en su momento tenía una explicación, viste, me había inventado algo bastante... pero... pero te voy a ser sincero, la verdad que era que solo me gustaba y me lo puse. Y no tiene nada."

P: Vienes de una familia humilde. ¿Cuáles crees que fueron las claves de tu éxito?

R: "Yo creo que el no tener un plan B... a ver, obviamente en su momento sí lo tenía, porque desde los 15 años que he trabajado, viste, en distintos lugares. Pero realmente todo el dinero que podía llegar a juntar lo invertía. Entonces me compraba una guitarra mejor —en ese momento que tenía una banda de rock— y después me compré un micrófono, una placa de audio..."

"Yo siento que uno tiene que aprovechar esas oportunidades, viste. Y bueno, en ese momento no tenía otros gastos, realmente era solo invertir, invertir y nada más. No me compraba un bóxer nuevo, pero la guitarra tenía que estar."

P: ¿Hubo algún momento de tu carrera en que dijeras: “Wow, ¿esto me está pasando a mí, de verdad?”?

R: "Sí, obvio. Eso es lo que me está pasando por ejemplo ahora, que vine a España y que veo gente que está en otro continente y que estamos cantando el mismo tema juntos. La verdad que es súper lindo."

P: ¿Qué supone para ti ver cómo equipos españoles celebran sus victorias con tu canción?

R: "Sí, me acuerdo que me levanté de una siesta y vi eso y dije: 'Nah, estoy soñando. No puede ser lo que está pasando acá'."

P: Y casi futbolista... ¿Cómo fue cantar en la Copa América 2021?

R: "Fue súper lindo porque realmente el fútbol es algo que a mí me encanta y me encanta también tener esa cercanía. Viste, esa que no pude jugar, puedo estar en cierta forma jugando ahí dentro de la cancha."

P: ¿Cómo surgió la sesión con Bizarrap?

R: "Era algo que obviamente toda persona en el mundo que hace temas lo busca, viste. Y yo creo que, bueno, esa cercanía se fue formando. Primero porque los dos somos argentinos. Realmente fue algo tan shockeante en mi vida que no me acuerdo qué pasó. Solo sé que en un momento nos juntamos los dos y que la primera vez, el primer tema que hicimos fue el que salió. Después nos juntamos un montón. Lo hemos juntado también en Barcelona de nuevo, 500 veces en Argentina. Él es un chabón súper detallista con todo, así que la verdad que aprendí mucho de él."

P: ¿Y lo de colaborar con Quevedo y Luis Miguel?

R: "Lamento decir que en ese momento estaba en un podcast que justamente tenía un momento que decía 'bueno, ahora tenés que decir algo que toda la gente se lo crea'... y bueno, realmente eso es una mentira de verdad. Si hasta mi mamá me mandó un mensaje... No me gusta romperle el corazón a mi mamá. Me dijo: '¿Es de verdad lo de Luis Miguel?'"

P: ¿Qué artista español te gustaría tener en una colaboración?

R: "Una persona con la que me gustó mucho haber colaborado acá fue con Lola. Y yo tengo mis artistas favoritos de acá de España. Al Omar lo amo. Yo creo que Quevedo, Reels y C. Tangana son los artistas que yo más escucho de acá en España actualmente."

P: ¿Cómo compones tus condiciones? ¿Eres más de papel y lápiz o base y celular?

R: "Yo agarro la guitarra. Agarro la guitarra con unos acordes que me gustan y a partir de ahí arrancamos. Y con el celu. Así hago un audio y veo qué onda."

P: ¿Tienes algún ritual antes de subir al escenario?

R: "Un brindis con la banda. Buscamos un fernet donde sea que haya —acá en España es un poco más complicado— pero se consigue igual y listo."

P: ¿Fuera de la música, qué te gusta hacer? ¿Hobbies?

R: "Me gusta mucho comer. Me encanta comer. De hecho, me gusta mucho venir acá porque es muy rica. Me gusta mucho los mariscos, y siento que acá a cualquier lugar que vas, siempre tienen mariscos ricos. Y el jamón de acá me gusta mucho. Me gusta mucho jugar a los jueguitos, me gusta mucho. Soy un hombre bastante común realmente en ese sentido."

P: Tu relación con La Joaqui es pública. ¿Cómo lleváis eso?

R: "Es súper normal, realmente. Yo la veo así, y por eso la amo como una persona normal también. Si nos queremos mostrar, nos mostramos. Y hay veces que no. Si vamos a comer a algún lado no necesariamente hay que subir algo, viste. Pero las redes han sido súper bien, súper bien. Y nos amamos mucho."

P: ¿Alguna canción está dedicada a ella?

R: "La gran mayoría de temas que hago es de desamor, viste. Así que cuando me parta el corazón... supongo que alguno será para eso. Pero no, ninguno lo hago realmente dedicado, viste. Siempre es pensando en una situación, y después uno si quiere le pone nombre o algo."

P: ¿Harían una colaboración musical juntos?

R: "Obvio. Lo solemos pensar. Pero el día que... literalmente nunca nos juntamos tipo 'vamos a hacer un tema'. Siempre fue para cualquier otra cosa. Pero sí, se queda en mi lista de cosas que hacer."

P: ¿Qué género argentino falta en España?

R: "El cuarteto. Y yo, personalmente, cuando venga a algún boliche... igual yo escucho mucho del género español, pero si salgo a un boliche y te vas a las 4:00 am, yo tengo que escuchar cumbia.

P: ¿Preferís al público argentino o al español?

R: "Yo no compararía. Cada uno es súper, súper distinto. Obvio, cuando voy a España, cuando voy a Bolivia, cuando voy a Uruguay... personalmente, a mí me encanta cantar en Argentina porque es el país que más amo en el planeta. Pero te digo que España es como mi segunda casa. Con la cantidad de veces que estoy viniendo y lo bien que la paso acá... Me estoy sorprendiendo mucho de la gente y cómo lo están tomando. Es emocionante."

P: ¿Te planteas vivir en España?

R: " Últimamente, casi que estoy viviendo acá, más o menos. De hecho, odio el frío. Entonces, cada vez que en Argentina hace frío, me vengo para acá. Y luego cuando se termina el calorcito, me voy a otro lugar que tenga calor, literal."

P: ¿Y alguna exclusiva para cerrar? ¿Disco nuevo o colaboraciones?

R: "Obviamente. Estamos haciendo muchas, muchas colaboraciones. Sacamos un disco hace poquito, así que obviamente ya estamos haciendo otro. Y hay que aprovechar que estamos en España y trabajar con gente que está en España, obviamente."