Mar Flores, plantada por su hijo Carlo Costanzia en su gran día: “¿Otra vez?, ¿otra vez?”

Mar Floresestaba hecha un manojo de nervios estos días ante su gran día. Este 13 de septiembre tenía una cita en el front row de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, como ha hecho en infinidad de ocasiones en ediciones anteriores. Pero esta era especial porque se presentaba a las 20:30 horas su colección cápsula en colaboración con Malne, la firma tras la que se esconde el talento de Paloma Álvarez y Juanjo Mánez. El desfile supone una examen a meses de trabajo y dedicación, de ahí la vital importancia de la modelo en su papel como diseñadora. Un logro que añadirá a su currículo, pero que también le hacía ilusión porque podría compartirla con su hijo, Carlo Costanzia. El novio de Alejandra Rubiotenía un hueco destacado en el front row del desfile, pues había un cartel anunciando que ese privilegiado asiento estaba reservado. Pero ha causado baja sin previo aviso.

Carlo Costanzia en la MBFW Madrid Gtres

Ni tan siquiera su madre sabía el motivo por el que ha decidido no presentarse, lo que se entiende como un plantón propiamente dicho. Como cabe esperar, a Mar Flores no le ha sentado nada bien el nuevo desplante de su hijo. Llueve sobre mojado, pues no sería la primera vez que le ha dado la espalda en un momento importante como este en la Semana de la Moda de Madrid. Así se entiende por la reacción que tuvo la modelo cuando la organización le comunicó que el asiento reservado para su hijo estaba libre y que él no iba a presentarse: “¿Otra vez?, ¿otra vez?”, se le escuchó decir a modo de queja. En su lugar, se ha sentado Víctor, el representante del actor, bailarín y cantante.

“El desfile es mío y yo me he emocionado mucho, porque yo he desfilado, pero ahora estoy en el front row viendo algo que yo he creado. Entonces la vida es maravillosa, porque te da unas etapas distintas, cuando trabajas recibes siempre los resultados”, comenzaba a explicar Mar Flores a los periodistas congregados la ilusión con la que afronta su desfile con Malne. “Estoy muy contenta. Hoy es un sueño para mí”, añade en conversación con LA RAZÓN a pie de pasarela. Tanto que no deseaba que la atención se desviase a su vástago, menos después de que haya decidido ausentarse sin mandar tan siquiera un mensaje informando de la causa. De ahí que cuando a Mar Flores se le pregunte sobre su inminente papel como abuela, esquive la cuestión y la reconduzca a su faceta como diseñadora: “Es algo natural, ahora mismo estoy esperando a ver el desfile”. “Esto está más que hablado, es obvio”, zanja toda conversación que no tenga la moda como leitmotiv, pidiendo el respeto por su trabajo a la vez que expresa el máximo respeto al trabajo de los periodistas.

Story de Mar Flores Instagram

Mar Flores está ilusionada con su incursión como diseñadora al servicio de Malne, con el que ha realizado una colección cápsula presentada este viernes como cierre de la MBFW Madrid. “Llevo unos meses trabajando junto a la Maison Malne y lo he terminado en verano. Son 16 piezas y esta colección cápsula va a formar parte del desfile de Malne en la próxima edición de la Semana de la Moda de Madrid. A Juanjo y Paloma los conozco de hace muchos años. Te diré que mis primeros trabajos, en los 90, fueron con Juanjo”, confesaba orgullosa a la revista ‘Hola’ lo que suponía este encargo días antes del estreno. Para acercarla al público, definía “lo que he diseñado como lo que me pondría o llevaría de viaje. No va a sorprender tanto por el diseño, sino por la creatividad en la mezcla de tejidos, la elección de los colores y la versatilidad de las prendas, que están cuidadosamente estudiadas para cualquier tipo de mujer, que se sentirá cómoda, femenina, sexy y elegante”.