Gente

A mí, donde me pongan un buen chuletón al punto...

Lunes

Los que mataron a Samuel, ¿utilizaron como excusa que les estaba grabando y lo mataron por «maricón»? No lo sé. Pero pensar en jóvenes, supuestamente normales, sin antecedentes, capaces convertirse en asesinos en un segundo es aterrador.

Muere Tico Medina. Una gran persona y un gran profesional capaz de contar con el mayor rigor y sin olvidar un solo dato, pero sin hacer daño a los demás.

Y también muere Raffaella. Y con ella una época y las ganas de fiesta, de ir al sur para hacer bien el amor o de dejar que exploten nuestros corazones.

Ana Forcadell no considera ahora el independentismo unilateral. Sin embargo, espera el anhelado referéndum. Pero ¿no ha dicho Sánchez que nunca lo habrá? ¡Pues por eso lo ve posible!

Pavorosos datos de Covid. Esto no ha terminado, no lo olviden.

Y va Carmen Calvo y jalea la fantástica interpretación de Juan Diego Botto y demás actores y actrices… Y el director de la obra (Una noche sin luna) Sergio Peris-Menchetta contesta «es un monólogo, señora». Glups, tierra trágame. No pasa buenos momentos la vicepresidenta, ya fuera del Gobierno, que el señor Sánchez ha remodelado

Martes

Desde mediados de julio se abre la vacunación en Madrid a los mayores de 16 años… y desde el 9 los de 25 en adelante. Pues menos mal, porque sin vacunación joven esto no hay quien lo pare.

Vuelve Arco. ¿El mismo Arco? Todavía no. Pero es una maravilla que las cosas vayan volviendo y especialmente en la cultura,

Después de los indultos, la Generalitat dice que blindará a los dirigentes independentistas por si tienen alguna nueva reclamación del Tribunal de Cuentas. No es que aseguren que no vayan a reincidir ¡es que si lo hacen estarán protegidos…!

Aunque esté condenada a 19 meses, por un atentado de lesiones y daños, Isa Serra no está dispuesta quedarse sin cargos en Podemos, aunque tenga que acudir al supuesto de «acoso judicial con intenciones políticas», que no se cree ni ella.

Cataluña cierra el ocio nocturno. Pobres empresarios. Pobres ciudadanos. Por favor, vacunen a los jóvenes... Que la incidencia que más sube es la suya.

Luis Enrique quería jugadores que volaran… Y lo que ha volado es el título. Se acabó la Eurocopa para España… Snif

Miércoles

¡Asesinan a tiros al presidente de Haití!

Después de errores técnicos y chapuzas varias, la ley del «Sí es Sí» sale adelante. Esperemos que por fin tenga calidad jurídica suficiente y que de verdad proteja a las mujeres que lo necesitan, sin condenar a los hombres solo por serlo.

Ay la puñetera variante Delta que se ha colado en España y no nos quiere dejar tranquilos...

Nada, que se han reunido en Waterloo Puigdemont y Junqueras. La reunión, dicen, ha sido muy fría. ¿Acaso alguien esperaba que Junqueras le pegara una patada en salva sea la parte a Puigdemont? Pues no lo ha hecho. Tuviera ganas o no.

Jueves

Pedro Sánchez recibe en el Palacio de la Moncloa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Los encuentros de Sánchez y Ayuso nunca llegan a ningún puerto. Él quiere «quedarse» con Madrid y ella no se lo va a entregar de ninguna manera. ¿Armonización fiscal? Isabel dice que nanay. Pero..., ahí están los independentistas pidiéndoselo a Sánchez. ¡Y son expertos en torcerle el brazo al presidente!

El ministro de consumo Garzón dice que hay que comer menos carne, el de Agricultura, Planas, contesta que no le parece bien señalar con el dedo al sector cárnico. ¿Cómo pone orden Sánchez en el asunto? Diciendo: «a mí donde me pongan un chuletón al punto…». Es un chiste. Aunque no tenga gracia.

Riesgo extremo de Covid de nuevo en España, ¿qué ofrece la ministra Darias? Solo cinco millones de test de antígenos y más rastreadores. Mientras, tras el cierre del ocio nocturno en Cataluña, Ximo Puig lo anuncia en Valencia y pide el aval de la Justicia para aplicar el toque de queda. Estamos apañados.

Viernes

Quinta ola. Y es 30 veces más potente que la del verano pasado. Eso sí, menos grave y con hospitalizados más jóvenes. Francia y Alemania sitúan a nuestro país en zona de riesgo. Esto no acabará hasta que nuestros jóvenes estén vacunados…

¿Se han separado y han vendido el chaletazo Pablo e Irene? Muchos medios lo aseguran pero Irene responde que son cotilleos de cloaca «por meterse (ella) en política y hacerlo bien». Vaya. Esta mujer no se da besos porque no se llega. Y lo justifica todo, menos lo injustificable: entrar en el Gobierno por ser «mujer de» y sin ninguna experiencia ni política ni de gestión ¡y hacerlo casi todo mal!

Les tenía una adivinanza preparada pero Sánchez me la ha chafado: ¿cuántos ministros –no morados- saldrán del ejecutivo además de Calvo?