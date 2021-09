Políticos mallorquines quieren hablar sólo catalán. ¿Mejor en alemán?

Gente

Crónica

Mala Rodríguez ha publicado sus memorias a los 42 años («Cómo ser Mala»), quizá pensando en que más vale que las escriba ella antes de que lo hagan otros y mal. «Hago lo que me apetece hacer–dice–. Si voy con un escotazo importante es para lucir mis tetas con orgullo, porque para eso, después de tres partos y tres lactancias, hago con mi cuerpo lo que quiero. Será que soy una mala feminista, como Madonna». Y añade: «Me encanta tener ideas controvertidas, generar confusión y abrir debates». La asesora ideal de Irene Montero. Hablando de lactancias habrá que contar que no hace mucho, Paula Echevarría fue criticada en las redes por colgar una foto dando el biberón a su hijo Miki, nacido el pasado abril. Y escribió: «Estoy flipando por los comentarios. Nunca pensé que la gente podría ser tan atrevida, tan metomentodo, tan desinformada, tan bocazas. Pero nunca dejará de sorprenderme la humanidad». Pero, mujer, a quién se le ocurre colgar una foto dando el biberón después de que la ministra de Igualdad exhibiera otra amamantando a sus mellizos, no recuerdo ahora si a los dos a la vez o de uno en uno. Pero sí, Paula, la humanidad no deja de sorprender, y más aún el circo político, siempre fiel al más difícil todavía.

Leo que el PSOE balear promueve que los políticos de por allí solo hablen catalán. No creo que persigan abrir debates o crear confusión, que diría Mala, sino intentar que el resto de los españoles no se enteren de lo que hacen allí, que no siempre es apto para menores. Y así se ahorran una pasta en traductores. En todo caso, y por si lo del catalán al final no colara, los catalanistas isleños quizá deberían reflexionar, en un ligero ataque de pragmatismo, sobre la posibilidad del rechazo del español en favor del alemán, pues entre turistas y residentes, la isla es más alemana que las salchichas de Frankfurt. Así lo considera al menos la prensa germana, que ve Mallorca desde hace años como una provincia más de la República Federal. EasyJet utilizó este eslogan: «Lo más bello de Alemania: Mallorca». Y a la espera de que Merkel pase allí su jubilación, pueden ir preparando la solicitud de adhesión al länder Baden-Wurtemberg. Live Deutschland.