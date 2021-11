IFEMA Madrid Horse Week convierte a la capital en epicentro mundial de la competición hípica y el negocio

Gente

Entrevista

Un año más, IFEMA acogerá en la capital de España durante tres jornadas , del 26 al 28 de noviembre, IFEMA MADRID HORSE WEEK, el evento hípico más importante de Europa, en el que se celebrará por tercer año consecutivo la Copa del Mundo de Doma Clásica “FEI Dressage World CupTM”, que se suma a la octava edición de la Copa del Mundo de Salto “Longines FEI Jumping World CupTM”, a un Gran Premio Internacional de Salto, “CSI1*” y a una nueva edición de la Final de la Copa Maestros de la Vaquera’ como principales atracciones deportivas del fin de semana.

Un evento que convertirá de nuevo a la capital de España en referente mundial de la hípica, punto de encuentro de aficionados a este deporte, familias amantes de los equinos y numerosos rostros conocidos, se darán cita en las grandes competiciones de la Pista Central y en torno a los espectáculos y actividades para todos los públicos que tendrán lugar en el Salón del Caballo.

IMHW ofrece a las empresas una oportunidad única para exponer sus productos, ofrecer sus servicios y ampliar su red de contactos, siendo IFEMA el meeting-point del sector.

La última edición de este multidisciplinar evento ecuestre congregó cerca de 45.000 visitantes al que acuden los mejores jinetes, entre ellos siete del “top ten” del ranking mundial como Daniel Deusser, Martin Fuchs, Esteve Gerdat, Julien Epallard, Kevin Steaut, Marcus Ehning o los españoles Sergio Álvarez Moya y Eduardo Álvarez Aznar entre otros.

Salto FOTO: Foto cedida por Daniel Entrecanales

Al frente del evento ecuestre del que más se habla, se encuentra Daniel Entrecanales junto con el equipo de Oxer sport.

Daniel Entrecanales Domecq, es presidente del Comité Organizador, Licenciado en Económicas por la Carroll School of Management of Boston College, comenzó su carrera en Unilever España, hasta convertirse en director de marketing global de Loewe, dentro del grupo LVMH. En 2003 montó la agencia de publicidad RK People que aun preside con sedes en Madrid, Barcelona, Málaga o Buenos Aires y años después, en 2012, monta IFEMA Madrid Horse Week (IMHW) para difundir aún más su gran pasión: el mundo del caballo.

¿Cómo empezó tu pasión por los caballos?

Los caballos siempre han sido mi afición, aunque soy madrileño, me siento Jerezano de corazón y desde que tengo uso de razón, los caballos han formado siempre parte de mi vida gracias a mi madre. Es muy especial poder hacer un deporte en el que no solo cuenta como está uno mismo, sino que hay que hacer un esfuerzo por entender a la otra parte, el caballo. Los caballos también tienen sus días...

En todas las ediciones se compran y se venden caballos, con operaciones millonarias ¿Qué presupuesto se necesita para poder invertir en un caballo de salto?

En IMHW, no se realizan operaciones de compra y venta de caballos oficialmente, otra cosa es lo que se compra y venda porque sin duda somos el mejor escaparate posible. Lo que si te puedo decir es que los buenos caballos de competición de salto pueden llegar a alcanzar cifras muy elevadas. El deporte hípico es muy accesible, pero comprar un caballo de competición de nivel para copa del mundo es sin duda una gran inversión, de millones.

Doma FOTO: Foto cedida por Daniel Entrecanales

¿Qué trabajo conlleva organizar un evento de tanta envergadura?

Es mucho esfuerzo porque hay mucha gente involucrada. Pero lo hacen con la ilusión de hacer algo que no se había conseguido nunca en este país, un evento ecuestre multidisciplinar y conseguir tener por primera vez la Copa del Mundo de Doma y la de Salto a la vez en mismo lugar junto a tantas otras las disciplinas. Cuesta más de tres millones y medio de euros montarlo y genera mas de 100 puestos de trabajo directos pero lo mejor es ver la cara de los aficionados y sus hijos disfrutando.

¿Qué retos tiene Madrid Horse Week?

Nuestro principal reto es conseguir que este proyecto sea sostenible en el tiempo a largo plazo y obviamente la promoción del deporte y del mundo del caballo en nuestro país. Tenemos un gran activo en la ciudad de Madrid albergando dos copas del mundo en un mismo evento y otra competición CSI 5* en el Club de Campo Villa de Madrid. Solo la ciudad de Londres nos iguala en Europa en este sentido.

¿Cuál fue el impacto económico de IMHW en 2019?

Fue de unos 32 millones, lo que supuso, a su vez, un gasto en el PIB de 56 millones de euros y un retorno a la hacienda pública de mas 6 millones según los estudios realizados. Este es el impacto medido por consultores externos y sin duda es clave pero hay mucho impacto que no somos capaces de medir y también es clave.

¿Quiénes son los patrocinadores de esta edición?

Aparte de IFEMA, nuestro coorganizador, tenemos a nuestras compañías habituales como Estrella Damm, Rodilla, Grupo Eulen, Longines, ¡Hola!, Universidad Alfonso X el Sabio o AON. Este año tan especial contamos con la ayuda del Ayuntamiento de Madrid a través de Madrid Destino, y se incorporan Porsche, Gilmar y bodegas Marqués de Vargas entre otros. Todos ellos son clave para juntos poder desarrollar este proyecto.

Doma vaquera FOTO: Foto cedida por Daniel Entrecanales

La hípica se relaciona en España con una élite. ¿Cómo se puede acercar el mundo del caballo a todo el mundo?

No es del todo cierto que la hípica sea un deporte de elite. Yo me resisto a aceptar este cliché porque veo una hípica en cada pueblo de nuestro país. Es un deporte accesible y tiene muchas (14) disciplinas diferentes que se practican por mucha gente muy diversa. Lo que es elitista es competir con los mejores del mundo lógicamente. No todos pueden llegar a alcanzar esas metas y el caballo para hacerlo es muy caro sin duda en especial en salto de obstáculos. Además, gracias a eventos como IMHW hacen el mundo del caballo sea más accesible. En Salón del caballo se pueden ver desde espectáculos de lo más variados, conseguir el “bautismo hípico” para los más pequeños hasta las grandes competiciones en la pista central, todo ello con precios muy asequibles.

Los palcos y mesas VIP de IFEMA Madrid Horse Week se han revelado como el lugar ideal para hacer networking y disfrutar de la mejor hípica mundial, abriendo una nueva y vigorizante ventana para hacer negocios en uno de los más potentes business hub del planeta: Madrid. ¿Cómo van a ser los palcos VIP este año?

Los palcos VIP están enfocados principalmente a patrocinios y ofrecen una oferta gastronómica a cargo del restaurante Zalacain que ayuda a crear un ambiente donde disfrutar de una jornada hípica en un ambiente inmejorable para los negocios o simplemente con los amigos. Tenemos la suerte de disfrutar del “hospitality” y la mejor competición del mundo al mismo tiempo.

IMHW se han convertido en un lugar de encuentro para los propietarios de caballos, empresarios, jinetes, patrocinadores y celebridades. ¿Quiénes son los incondicionales del evento?

Los verdaderos incondicionales son los aficionados a la hípica, ellos son la base fundamental de nuestro proyecto porque la grada está llena de gente que es apasionada por nuestro deporte, sin ellos nada tiene sentido. Además también es crucial tener a las empresas que han hecho de este evento su cita anual donde compartir con clientes y amigos unos días inolvidables.

¿Quién hace entrega del premio de la Copa del Mundo de Salto?

Este año contamos con el Excelentísimo Alcalde de Madrid, D. José Luis Martínez-Almeida para entregar el Premio de Longines FEI Jumping Wordl Cup TM . Además, tenemos el honor de contar con SAR Dña. Elena de Borbón como presidenta de Honor de IMHW desde hace años y en esta edición además recibe el premio MHW por su apoyo incondicional y dedicación y pasión por los caballos.

Amazonas FOTO: Foto cedida por Daniel Entrecanales

¿Cómo puedo conseguir mi entrada VIP?

Podemos decir orgullosos que tenemos todas las mesas y palcos vip vendidos desde el primer momento, solo quedan palcos de grada con acceso al corner VIP que son también un producto único y mucho mas accesible que las mesas. Para comprar plazas o un palco de grada completo hay que ponerse en contacto con nuestra organización por teléfono o por la web. Es sencillo, pero date prisa que quedan ya pocos palcos también disponibles. La gente estaba deseosa de que volviera una mínima normalidad y se nota mucho en la venta.

Nasrin Zhiyan es cofundadora de Massumeh.