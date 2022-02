La ejecutiva Eva Cárdenas, candidata a primera dama en Génova

La economista Eva Cárdenas (La Coruña, 1965) es gallega, austera y extremadamente trabajadora. Valores que conquistaron a su antiguo patrón, Amancio Ortega, y que hicieron que el solterón de oro del Partido Popular gallego (Alberto Núñez Feijóo) hiciera lo que nunca había hecho hasta ahora: mostrarse flamante del brazo de una mujer, que el 15 de febrero de 2017 se convertiría en la madre de su único hijo. Ocurrió (el parto) cuando el político estaba en plenas autonómicas. Hijo y reelección. Línea y bingo. Alberto Jr. es el segundo vástago de la ejecutiva Cárdenas que ya tiene otra hija, Gabriela, de 21 años. No se han casado nunca (Feijoó nunca ha ocultado lo mucho que le aburren los bodorrios), por lo que de convertirse en primera dama del Partido Popular marcaría un hito y bastante distancia con sus predecesoras. ¿La primera dama alta ejecutiva en Génova? Por partes.

Alberto Núñez Feijóo (60) ya ha sonado en varias ocasiones como posible presidente del Partido Popular y hoy su nombre retumba con más fuerza a raíz de la crisis vivida en la formación en los últimos días tras el escándalo de las supuestas investigaciones a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por parte del PP. Una vez que Pablo Casado deje de estar en la cima, el dirigente gallego es el que ya suena como su sustituto. «La situación del PP es de colapso y tocan decisiones que no serán fáciles», decía hace unos días.

La próxima semana se celebrará una junta directiva nacional de la que saldrá probablemente una fecha para el congreso nacional extraordinario, que podría llevarse a cabo en un mes y medio aproximadamente. Hasta este momento, Feijóo siempre ha preferido dejar pasar el tren nacional para centrarse en su labor y responsabilidad al frente de la Xunta de Galicia. «Ser el presidente de Galicia es la mayor de mis ambiciones políticas», dijo en 2020. Pero el ritmo ahora es otro. Y Eva Cárdenas se ve arrastrada por el devenir del partido donde trabaja su pareja, lo que les ha convertido de la noche a la mañana en la nueva «gold couple» del Partido Popular. A él solo se le conocía una relación con la periodista Carmen Gámir, Chinny, y era tan discreto que muchos dudaban de que fuera real. De hecho, saltaron todo tipo de incómodas especulaciones cuando el dirigente popular asistió en 2006 al enlace matrimonial entre el edil popular José Araujo y Nino Crespo. Feijoó hizo entonces un valiente alegato al obispo de Ourense que recriminó la asistencia al evento.

Alberto Núñez Feijóo y Eva Cardénas

Feijoó y Cárdenas oficializaron su relación en 2013. Hay quien dice que unos años antes se había producido un encuentro casual en un avión que partió de Madrid y aterrizó en Galicia y tras el encuentro fortuito en una cena surgió el flechazo entre ambos. Otros, que fue en una cena en Pontedeume, de donde viene la familia Cárdenas Botas, la que les unió. Tras convertirse en consorte oficial, toda Galicia ya había rastreado los orígenes de esa valiosa ejecutiva que vivía en la localidad de Oleiros, como muchos ejecutivos de Inditex, concretamente en la urbanización Icaria de Oleiros, un estilo de vida VIP muy alejado de la residencia oficial Palacio de Montepío, donde residía Feijóo, como presidente de la Xunta.

La ejecutiva «Reina Midas»

Cárdenas no se esconde, pero no la pillaremos en yate con compañías de dudosa reputación ni disfrutando de compras de lujo. La vimos de casualidad entrando radiante, junto con Feijóo, a las 20:50 un 17 de noviembre de 2018 en el Naútico de La Coruña con motivo de la boda de su jefa Marta Ortega. Y en contadas ocasiones más. La economista es parca y vive volcada en sus obligaciones. Cuando trabaja, trabaja y cuando ha sido madre, se ha volcado a tiempo completo. Su trayectoria profesional es intachable.

Estudió Económicas en Santiago de Compostela y cursó luego en Madrid un master en el Instituto de Empresa. Sus primeros pasos laborales los tuvo en L’Oreal, pero enseguida volvió a su tierra natal. En abril de 2003 y trabajando mano a mano con Pablo Isla, asumió la dirección de Zara Home. Durante los 15 años que estuvo al frente, la división de decoración de hogar de Inditex se introdujo en más de 70 mercados y abrió más de 600 tiendas. La prensa especializada apuntó que tras su salida voluntaria de Inditex por su maternidad recibió dos millones de euros. Parte de ese capital lo dedicó al ladrillo.

Montó, con su hija Gabriela Botas, una empresa inmobiliaria de nombre poético (Niebla Azul S.L), donde gestiona activos inmobiliarios por valor de 600.000 euros. Mejor herencia en vida no hay. Actualmente, la sociedad ha triplicado su facturación. Pasando de una cifra de negocio en 2019 de 52.840 euros a 131.485 en 2020. Tal vez, por eso ser asesora externa de la expansión internacional de la firma gallega de porcelana Sargadelos desde 2020 es un reto donde se siente segura. Los que han trabajando con ella afirman que es una verdadera «Reina Midas» para cualquier negocio.

Núñez Feijóo y Eva María Cárdenas en una de sus escasas apariciones públicas

Cárdenas ha calibrado mucho su vuelta a la vida laboral. Antes de establecer la relación con la cerámica gallega, la propia Xunta se desalojó del patronato de Sargadelos, emblema cultural de Galicia. No se querían malinterpretaciones de este fichaje y «usos torticeros» del mismo. A estas alturas y con un expediente como el suyo, Cárdenas sabe que no tiene que demostrar nada a nadie, pero prefiere ir cubierta en cada paso laboral que da. «Busco la adrenalina del inicio», confesó a La Voz de Galicia.

Desde la factoría de Cervo ya saben las ventajas de haber puesto un pie firme en México y su nueva tienda en Madrid, en pleno barrio de Salamanca. Los que afirman que este trabajo la aleja de Génova, se equivocan. Cárdenas está habituada a viajar y el avión se ha convertido en su centro de trabajo. Está habituada a que su vida gire en torno a Galicia, aunque no resida allí toda la semana. Lo que no cambiará es que ambos seguirán pasando temporadas en Morrazo, Pontevedra, donde en 2019 la ejecutiva adquirió una casa. Una zona nada desconocida para el presidente que ya tenía una vivienda allí. Quienes la conocen aseguran que Cárdenas no está dispuesta a abandonar su cuidada invisibilidad, pero que estará en la sombra más que nunca junto al presidente Feijóo.