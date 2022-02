Lunes

Día de los enamorados. Pero mucho amor no se ve entre el PP y Vox. Los primeros han sacado mucho peores resultados en Castilla y León de lo que esperaban y los segundos se han salido de la maceta con sus declaraciones sobre quitar la ley de violencia de género, etc. Y ahora, ¿qué? ¿Habrá Gobierno bicolor? A saber. Hay líderes regionales socialistas que le piden al PSOE que se abstenga y que impida esa posibilidad. Pero eso ¡ni soñando! Los partidos no se ayudan jamás, ni aunque sea por lo que consideran el bien de España.

Si las comunidades andan suprimiendo ya las restricciones, ¿será de verdad que se acaba la pandemia? ¿Nos lo creemos? Porque en Dinamarca quitaron todas las medidas y mira cómo están: máximos de hospitalización y repunte de muertes…

Que alguien insinúe que tiene algo que ver que el parricida de Elche disparara y rematara a su madre con que estuviera leyendo «La edad de la ira» es, sencillamente, una aberración. Nos estamos volviendo locos. Los niños no ven volar a Superman y se tiran por las ventanas.

Olé por la archidiócesis de Madrid a favor de investigar los abusos… Eso es plantar cara a los problemas. Y a los delitos.

Martes

Mañueco dice que rechaza la entrada de Vox en el Gobierno y advierte que «la igualdad entre hombres y mujeres no es negociable». Pues así debería ser, pero, ¿con quién pretendéis gobernar, populares?

La tormenta perfecta del barco gallego con 24 tripulantes en aguas de Canadá nos tiene a todos desolados. Solo tres han sido rescatados con vida. Qué dolor.

Miércoles

Un chico de 22 años asesina a una adolescente de 14 en una iglesia abandonada y luego se entrega. Un niño de 13 apuñala a un profesor en mitad de la clase de un colegio de Murcia… Ver adolescentes «malos» en la crónica de sucesos me parece doblemente aterrador.

Buena noticia: el vino no será criminalizado en las etiquetas europeas y no se pondrá el fatal «provoca cáncer». De momento. Ya veremos lo que tardan…

No duermo con el asunto del pesquero naufragado. Qué tragedia más inmensa.

Casado cierra la puerta a Vox en Castilla y León y Ayuso dice que la derecha debería liberarse de complejos y pactar de acuerdo a los votantes, dijera lo que dijera la izquierda que pacta con Bildu, independentistas y extrema izquierda. Estos chicos, siempre de acuerdo.

Lo más repugnante de hoy: ¿que el príncipe Andrés llega a un pacto económico con su presunta víctima para salvarse del juicio por abusos? La Justicia que no es igual para todos, no es Justicia.

Jueves

La que se ha liado tras la publicación en «El Mundo» y «El confidencial» del espionaje al hermano de Ayuso desde el Ayuntamiento de Madrid. Primero, comparece Almeida y lo niega; luego sale Ayuso ¡y acusa a Casado! ¡Y, después, sale Teodoro García Egea y dice (utilizando las palabras de la presidenta, sacándole burla como hacen los niños) que lo que ha dicho Ayuso roza lo delictivo y que le van a abrir expediente! Toma, Jeroma, pastillas de goma. Ya me dijo Raúl del Pozo hace meses: «A Isabel cualquier día le encuentran unas cremitas en el bolso». De momento, la presunta investigación ya tiene una víctima: el ya excoordinador general de la alcaldía, Ángel Carromero. Se va para defenderse sin manchar el nombre del partido, dice.

Y ahora el cardenal Ouellet se muestra «desgarrado» ante el Papa por los pecados y crímenes de sacerdotes indignos… Otro que se acaba de enterar.

¡Canadá suspende la búsqueda de los desaparecidos en el barco!

Viernes

Pues habrá más noticias hoy, pero todas están eclipsadas por el Watergate hispánico, sin robo de documentos, pero con investigación de un contrato: el del hermano de Isabel Díaz Ayuso con la Comunidad Autónoma de Madrid. Hoy ha salido Feijoó diciendo que el asunto se ha manejado mal (dicen que apunta a Teodoro García Egea, ¡qué bueno es que haya niños para echarles la culpa!) Aunque, también, ha aparecido Casado en una entrevista con Carlos Herrera en la COPE y ha dicho que no quería acusar sin pruebas, pero que eso de que el hermano de Isabel Díaz Ayuso cobrara una comisión de 300.000 euros (¿no eran 283.000?) mientras la gente se moría… La intención del presidente popular es meridiana: no quiere ejemplaridad, quiere cargarse a Ayuso. Como sea. Pero tendrá que cambiar el discurso porque, al rato, ella misma aclaró la legalidad del mismo contrato y explicó que su hermano cobró solo 55.850 euros por su trabajo en la gestión de compra de las mascarillas y que no hubo comisión… Visto lo visto (repasen la historia), ser tía con poder en el Partido Popular parece imposible.