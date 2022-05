El diario de Amilibia: ¿Puede transmitirse “Pegasus” por el cuscús?

En las corralas del mundo financiero se susurra una sospecha. Marruecos sabe algo de Él que España ignora: accedieron a su móvil vía Pegasus y le chantajearon con revelar su contenido si no cambiaba su postura sobre el Sahara. Eso comentan. Con menos mimbres se podría escribir una nueva versión de “Casablanca”. Me arriesgo a pensar que, pese al hipotético espionaje, no conocen bien a nuestro presi: Él no necesita de grandes coacciones para cambiar de postura. Su volubilidad goza de gran prestigio. Puede decir una cosa y hacer la contraria por lo menos tres veces al día. Si su docuserie la produjera Netflix, podría ganar la Palma de Oro de Cannes a la versatilidad interpretativa y el Oso de Oro de Berlín a la improvisación. Pero la sospecha circula. ¿Qué tenía Él en el móvil que desconocemos y sí conoce Mohamed VI?

Félix Bolaños comparece en la comisión Constitucional en medio del caso de espionaje Pegasus FOTO: MARISCAL EFE

Imposible saberlo a no ser que el CNI se encabrone del todo y empiece a filtrar cositas. La pista central del circo se anima con el bonito número de las adivinanzas. ¿Guardaba el plan médico secreto del doctor Jaén, su dermatólogo, para conservar sin arrugas y más duro aún el rostro presidencial? ¿Las conversaciones íntimas con Yolanda Díaz? ¿Los movimientos coreográficos que hace en calzoncillos y ante al espejo cada mañana mientras canta el Motomami de Rosalía o el SloMo de Chanel? Mientras, el ministro de Exteriores se bajó al moro para reunirse con su homólogo marroquí, quien transmitió a Albares que “España puede contar con Marruecos como socio de confianza, serio y responsable”.

Cuentan las malas lenguas que no se quedó a comer en Rabat porque Bolaños le había alertado de la posibilidad de que el virus Pegasus se transmitiera también por el cuscús.