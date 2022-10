La crónica de Amilibia: Jo, y ahora se toman un año sabático

La UE le exige a Aragonès aplicar el 25 por ciento de castellano en la enseñanza. El comisario de Justicia, Didier Reynders, llama al cumplimiento de las sentencias judiciales. Como Pere y compañía tiene el arco del triunfo irritado de tanto pasarse por él las sentencias españolas, ahora es probable que se pasen la exigencia de la UE y todo lo que tenga a bien investigar Didier por el forro de los collons. Y además solicitarán de los Presupuestos un plus para bálsamos y pomadas. No hay problema: cada año, cuando llega la hora de aprobar los PGE, los indepes saben que les va a tocar El Gordo, dicho sea metafóricamente, porque gordo, lo que se dice gordo, Él no está; quizá solamente un poco henchido de orgullo ahora que se acerca el año en que va a ser tres veces presidente: del Gobierno de España, de la Internacional Socialista y de la Unión Europea. Demasiado hasta para su «body».

Y si a los catalanes les toca El Gordo, a los vascos les cae el Cuponazo, y no el de la ONCE, sino el que les concede Él con su generosidad habitual al renovar cinco años más el llamado Cupo Vasco. Si los indepes catalanes se pasan por el forro las leyes españolas, los indepes vascos, con Urkullu al frente, reclaman ahora, en plena negociación de los Presupuestos, un poder judicial vasco «para interpretar y aplicar las normas propias», o sea, para pasarse la jurisprudencia española por sus mismísimos Fueros. Y para celebrar tantos logros, cuenta Carmen Morodo que «los socios de Sánchez cerrarán prácticamente el Congreso en febrero».

Ahí los tienen, apuntándose a casi un año sabático por la tensión electoral que se avecina. No pueden con tanto estrés, pobres.