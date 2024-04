Todos los detalles del esperado enlace entre Alonso Aznar y Renata Collado

La boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo fue uno de los grandes eventos del año donde se reunieron algunos de los rostros más conocidos del panorama social y político español. No han pasado ni dos semanas y ya se ha añadido al calendario una nueva fecha que dará que hablar. Y es que el próximo mes de diciembre se presenta uno de los eventos sociales más esperados. Según ha dado a conocer en exclusiva “Look”, esta será la fecha en la que Alonso Aznar, hijo del ex presidente José María Aznar y la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella, pasará por el altar con Renata Collado. La relación se dio a conocer en junio de 2021 en la boda de Pedro Bravo y Carlota Pérez-Pla, ahora, tres años después, se anuncia de manera oficial el compromiso entre el tercer hijo de José María Aznar y la fotoperiodista mexicana.

Alonso Aznar y su novia Renata Collado Gtres

El evento tendrá lugar en Mérida, capital de Yucatán, y se espera que se desplacen numerosos rostros conocidos del panorama social, económico y político español. Desde el momento de su presentación social Renata ha encajado a la perfección con el círculo íntimo de Alonso en el que se encuentran Felipe y Carlos Cortina, hijos del fallecido Carlos Cortina, así como los marqueses de Cubas, Álvaro Falcó e Isabelle Junot y la presidenta de Inditex, Marta Ortega. La pareja ha protagonizado un sin fin de escapadas y ha mostrado en reiteradas ocasiones su gran afinidad.

Renata Collado pertenece a una de las familias más influyentes de México. De padres divorciados, su padre, Pedro Collado, es un inversor con grandes vínculos con los hermanos Chedraui, quienes poseen una de las mayores fortunas del país; su madre, Mónica de Cima, es una fotógrafa que se especializó en el mundo de la hípica. Su hermana Valentina tampoco se queda muy atrás siendo la directora de “Vogue México”, revista para la que también ha colaborado. Por su parte, Renata decidió especializarse en los animales y la naturaleza, lo que la llevó a viajar a diversos países. También ha trabajado como escritora de viajes y como modelo en la agencia Paragon en Nueva York.

Alonso Aznar es el último de los hijos del ex presidente que faltaba por casarse. Su hermana Ana Aznar, que hoy vive como profesora de psicología en Roma, fue la primera en pasar por el altar en 2002. Luego fue José María Aznar Jr, que le dio el “sí quiero” a Mónica Abascal en 2011. Ahora solo faltan unos meses para que la familia Aznar-Botella organice un evento en el que se verá a la flor y nata de la sociedad española.