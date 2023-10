El diario de Amilibia: Un cursillo para Enrique Santiago, porfa

El circo nacional se ha animado estos días con los ejercicios de funambulismo de la extrema izquierda para justificar el terrorismo de Hamás. Por ejemplo, el diputado por Sumar Enrique Santiago, líder del PCE, líder de IU y padre espiritual de la Yoli, ha manifestado para evitar calificar de terrorista a Hamás: «Ni los consideramos ni los dejamos de considerar terroristas porque nosotros no sabemos qué es un grupo terrorista. Eso cada quien lo define como quiere y hasta ahora la inclusión de organizaciones en listas terroristas responde a criterios políticos de Estado». No se puede bailar mejor en la cuerda floja ni superar ese número de juegos malabares. Por si los cuarenta bebés decapitados por Hamás en un kibutz no le bastaran, creo que Daniel Portero, presidente de «Dignidad y Justicia», y las otras asociaciones de víctimas del terrorismo etarra, no tendrían inconveniente en ofrecerle información de lo que es un grupo terrorista, incluso un cursillo completo.

El Gran Wyoming ha declarado en una entrevista en el Diario de Navarra: «El partido socialista no es socialista, el partido comunista no es comunista. Creo que Yolanda Díaz está en ese punto pragmático de hacer lo que haya que hacer para llegar a la presidencia. Creo que está en un punto ideológico de transición». El punto pragmático y transicional al que alude Wyoming debe de ser algo así como el punto G de la política, y si la Yoli anda ahora en la ardua tarea de encontrar su punto G, no conviene distraerla con cursillos de ningún tipo, no sea que acabe recurriendo al Satisfyer.

Yolanda Diaz (Sumar) Segunda Jornada del pleno sesión de Investidura en el Congreso de los Diputados. © Alberto R. Roldán / Diario La Razón. 27 09 2023 © Alberto R. Roldán La Razón

¿Le llevará el necesario punto pragmático a teñirse de pelirroja o a dulcificar sus mechas marxistas con reflejos dorados? A ver si de eso sabe algo Enrique Santiago.