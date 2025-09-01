El diario de Amilibia: ¡Feijóo, no plagies!

Leo: «El PP reta al PSOE a que despolitice las emergencias y las devuelva a los técnicos. Reclama un sistema objetivo y automático para poder movilizar medios del Estado sin interferencias políticas». Admirable la capacidad actoral de Feijóo: discursea como si ignorase que retarle al Apolo de la Moncloa es como exigirle a Óscar Puente que dedique algo de su tiempo de tuitero oficial del Reino a arreglar los trenes que también arden.

Cuentan las lenguas viperinas que el Apolo se ha echado las manos a la cabeza ante el reto y ha gritado: ¡qué desfachatez, me está plagiando! De un momento a otro explicará en el Congreso que Él siempre ha empleado técnicos: ¿qué otra cosa estoy haciendo desde que Yo soy Yo? En la pandemia, dirá, nombré coordinador de la cosa a un médico epidemiólogo, Fernando Simón; más técnico y apropiado no podía ser. Fue ministro de Sanidad un filósofo, Salvador Illa, técnico en encierros místicos ideales para el encuentro con nosotros mismos, especialista en higiene y experto en la supervisión de mascarillas. Cuando la Dana valenciana, continuará el Apolo, fui durante memorables minutos «El Galgo de Paiporta», dando notable ejemplo de lo primero que debe hacerse en las catástrofes: correr. En el apagón, estaba al frente de Red Eléctrica Beatriz Corredor, técnica progresista que prefiere las velas a la energía nuclear. Al frente de los incendios ha estado Virginia Barcones, directora de Protección Civil, que ha permanecido ante las llamas como una Agustina de Aragón con manguera; es técnica experta en piras para chamuscar barones del PP.

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, comparece tras la reunión del CECOD para informar sobre los incendios activos en España Daniel González Agencia EFE

Dirá el Apolo todo esto y más, y será largamente ovacionado. Leo: «Nadie coordina los 180 cuerpos de bomberos: la burocracia mata, dicen». Si bomberos madrileños acudieran a apagar, por ejemplo, la Generalitat catalana en llamas, tendrían que usar pinganillo.