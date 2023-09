Diario de Amilibia: Ojo, ni la Yoli quiere rozarse con Feijóo

No es rencor, ni desprecio, ni siquiera antipatía lo que Él siente por Feijóo: es un problema de piel, cuentan los que están en la pomada. Y nunca mejor dicho, porque sólo por estrechar la mano del líder del PP, el pobre ya está con urticaria, eczemas, erupciones, sarpullidos, picores y rojeces diversas. Sufre la piel fina, tersa y bronceada que cuida con tanto esmero, siempre bajo la supervisión del afamado doctor Jaén. Todas estas afecciones cutáneas no se producen cuando estrecha las manos de otros líderes como Otegi, Junqueras, Urkullu, Aragonès, etc., y muchísimo menos cuando le besa apasionadamente la Yoli. En alguna ocasión ha padecido picores al abrazar a García-Page, pero nada grave.

El doctor Jaén, gran dermatólogo, investiga este curioso fenómeno. ¿Será algo psicosomático? Como el gallego predicador de la concordia lleva siempre percebes, centollas y zamburiñas para agasajar a quien sea menester, ¿estará el extraño caso relacionado con alguna clase de alergia al marisco? ¿Acaso sufre el conjuro de una meiga que detesta a los apolos no celtas? Sea como fuere, dicen las lenguas viperinas que en el próximo encuentro entre ambos líderes, si llegara a suceder, Bolaños exigiría la utilización de guantes quirúrgicos o, mejor aún, que se realizara por videoconferencia. La salud es la primero, y si hablamos de la del Amado Líder, es cuestión de seguridad nacional. Luego está lo de Yolanda Díaz, que para la reunión del líder pepero con Sumar, ha delegado en su portavoz en el Congreso, Marta Lois.

Yolanda Díaz EUROPAPRESS EUROPAPRESS

Inquietud en el PP: la abrazadora oficial del Reino no quiere ni tan siquiera rozar su mano de hierro en guante de Armani con la de Feijóo. Lo del cordón sanitario va en serio.