El diario de Amilibia: "Que Renfe y Adif reparen los "Leopard"

Era muy difícil, casi tan difícil como que Froilán visite una discoteca y no se líe parda, pero al fin hemos aprendido a fabricar trenes que no caben en los túneles de Cantabria y Asturias. Somos el asombro del mundo. Hay mucha experiencia detrás: antes ya habíamos hecho un submarino, el primer S-80, que no flotaba, o sea, que se sumergía muy bien, hasta el fondo, pero luego no podía salir a flote como Dios manda por un problema de sobrepeso. En vez de ponerlo a dieta, parece ser que los técnicos solucionaron el problema haciéndolo más grande, pero luego, oh maravilla, no cabía en el muelle. Ahora solo falta que fabriquemos coches eléctricos que no se puedan recargar porque la clavija no entra en la toma de corriente.

La ministra de Defensa, Margarita Robles EFE/ Zipi ZIPI EFE

O que la ministra de Defensa, Margarita Robles, encargue la reparación y puesta a punto de los tanques «Leopard» que España enviará a Ucrania a los técnicos de Renfe y Adif que obraron el milagro de los trenes XXL. Así podría suceder otro hecho insólito: que a los rusos les entrara mortales ataques de risa al comprobar que los cañones de los citados tanques solo funcionaban como matasuegras o que, al mojarse con la nieve, los blindados encogían y se paraban. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, deslumbrada por el suceso ferroviario, ha prometido que, ya que no pueden rodar los trenes, al menos rodarán cabezas, pero no sabe muy bien si responsabilizar del extraordinario suceso a Renfe y Adif o a los constructores de los túneles.

Como remate definitivo de esta portentosa historia, cuentan que Él propondrá en el Congreso que las instrucciones de uso de las nuevas máquinas adaptadas a los viejos túneles las redacte Irene Montero.