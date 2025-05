El diario de Amilibia: Speedy Conde-Pumpido

Leo: "Conde-Pumpido no espera a la justicia europea por la amnistía. El presidente del TC desoye la petición de tres jueces del TC que abogan por esperar a Europa. Las prisas se han instalado en el TC sobre la Ley de Amnistía que borra el procés". Pero, vamos a ver, ¿no habíamos quedado en que la justicia lenta no es justicia? Pues ahí está Cándido, paladín de la justicia rápida; de ahí las prisas. Ya le llaman Speedy Pumpido. Agilizar la justicia es su gran baza para presentar su candidatura a la presidencia del tribunal del Juicio Final, presidencia en la que el sanchismo tiene puestas todas sus esperanzas de entrar en el Reino de los Cielos, aunque el Apolo de la Moncloa ya ha apuntado que preferiría denominarlo República de los Cielos. Todo se andará.

Parece que el Señor, según algunos expertos hermeneutas, acostumbra a enviarnos varios apocalipsis antes de la apoteosis del Apocalipsis Final. Todo apunta históricamente a ello. Es muy previsor y muy partidario de los ensayos o entrenamientos. Nos quiere no solo arrepentidos, sino preparados, a punto. Rudy Kousbrock dejó escrito en "El secreto del pasado": "Todo lo que sucede ahora volverá a ocurrir más tarde, y solo entonces será real; por ahora es solamente un ejercicio, un ensayo general". El Apolo lo entiende así, y por eso no se inmuta ante todas las desgracias que estamos sufriendo: no son reales, solo entrenamiento para el Apocalipsis. Incluso experimenta con la resurrección de los muertos resucitando frecuentemente a Franco y con la reasignación del Valle de los Caídos. Ahora ensaya con Pumpido la absolución no solo del Puchi y los demás indepes, sino también de Él mismo y los suyos. ¿Y el apagón? Otro experimento para que nos vayamos acostumbrando a la opacidad. Para el próximo quiere contar con el patrocinio de la ONCE.