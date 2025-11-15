Almeida se mide con los cascos gigantes de la NFL y firma su mejor jugada

José Luis Martínez-Almeida gobierna Madrid con devoción. Si suena un organillo, se marca un chotis, como hizo esta semana; si abre el Rastrillo de Nuevo Futuro, allí le vemos impulsando este evento benéfico. Y si toca fútbol americano, desafía a sus jugadores sin reparar en la estatura o lo musculados que se presentan estos jugadores. Tampoco le importa si la jugada dejará para la posteridad uno de sus divertidos y siempre entrañables momentos.

José Luis Martínez Almeida bailando chotis Gtres

Es un político de calle y castizo que se deja llevar por el pulso de su ciudad. Esta vez el escenario fue la plaza de Cibeles. El alcalde recibió el viernes en la Real Casa de Correos, sede del Ayuntamiento de Madrid, la visita de los cascos gigantes de la NFL con motivo del histórico partido que disputará los Miami Dolphins y los Washinton Commanders el próximo domingo en el Bernabéu.

Sin pensarlo dos veces, recogió un balón de fútbol americano y lo lanzó hacia la zona opuesta. Más de uno agachó la cabeza temeroso de su puntería. El lanzamiento salió recto, elegante, incluso profesional para los estándares acostumbrados.

Atrás quedan los días en los que, en lugar de tirar a puerta, acababa chutando a un periodista, como ocurrió en 2022, cuando pateó un balón de rugby en un evento en el Campo Municipal de Las Leonas, demostrando más entusiasmo que puntería. En otra ocasión, la pelota impactó en el objetivo de un fotógrafo. Cualquiera que sea el resultado, salva el momento con dignidad atlética.

En su encuentro con los cascos gigantes de la NFL estuvieron presentes, entre otros, José Ángel Sánchez, director general y miembro de la Junta Directiva del Real Madrid, y Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales, además de Roger Goodell, comisionado de la NFL, y representantes de los dos equipos.

MADRID.-Almeida califica de "invaluable" el retorno que el Dolphins-Commanders tiene para la imagen de Madrid Europa Press

Martínez-Almeida se mostró orgulloso por la celebración del evento en la capital. "No hay una localización tan icónica como el Santiago Bernabéu en estos momentos. Desde su fundación, ha sabido reinventarse y adaptarse a las exigencias deportivas y sociales de una competición como el fútbol. En los últimos años ha tenido ese proceso de reforma que lo ha convertido ya en un icono deportivo y arquitectónico", señaló.

Almeida recibe a los representantes de la NFL A. Pérez Meca Europa Press

Roger Goodell respondió con estas palabras: "Es un honor de jugar en el Bernabéu. Real Madrid, no puedo agradecer lo suficiente permitirnos el honor de jugar en el estadio Bernabéu. Qué instalación más increíble. Vuestra hospitalidad y vuestras instalaciones han sido impresionantes para todos nosotros".