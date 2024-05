El emotivo mensaje de Albert Rivera por el Día de la Madre en su primer año sin su padre

Albert Rivera ha sido uno de los políticos que más ha dado que hablar en la esfera del corazón tras su sonada ruptura con Malú. Este domingo, desde su perfil de “Instagram” ha querido compartir un mensaje sobre una de las personas más importantes que ha estado siempre en su vida: “Ella siempre estuvo, siempre está y siempre estará”, decía sobre su madre.

Lo cierto es que el exlider de Ciudadanos ha vivido un último año bastante agridulce. Primero al darse a conocer su separación con la cantante y madre de su hija Lucía. Después saltaba la noticia de que el padre del político, Agustín Rivera, falleció a causa de un problema del corazón a los 71 años. Analizando todo lo que han tenido que afrontar en su familia ha querido homenajear a su mayor protectora, la mujer que “en los momentos buenos ha sabido ser una más y nunca quiso perderse un momento bonito de mi vida. Y en los momentos difíciles ha estado siempre, a veces incluso ha sido la única que ha querido estar”, decía en su publicación de María Jesús, su madre.

Madre e hijo han estado siempre muy unidos, pero tras los acontecimientos del último año han formado un equipo único en el que se convirtieron en el apoyo fundamental del uno para el otro. Tras la muerte de su padre la familia se enfrentó al que sería su “momento más difícil”. Sin embargo, no han dejado ni por un momento de ser un equipo que enfrenta las adversidades y así lo ha querido recoger Albert Rivera en su homenaje: “Humildad, capacidad de trabajo, esfuerzo, resistencia, amor incondicional, ganas de vivir… A todo eso me ha enseñado ella. Qué orgullo de madre. Te quiero, mamá”, decía en su comunicado antes de añadir unas palabras en recuerdo a otro miembro del equipo: “Aunque nos falta papá, siempre estaremos juntos, somos un gran equipo”. No han sido las únicas palabras de Rivera que se han situado en el centro del foco mediático. Después del periodo de reflexión de Sánchez ha vuelto a salir la reflexión que pronunció hace algunos años el exlider de Ciudadanos. “Un plan por el cual se quiere perpetuar en el poder”, hablaba así sobre el “Plan Sánchez” por el que el presidente solo pretendía permanecer en el poder. Unas palabras que ahora han despertado el debate social sobre el control del poder judicial y los medios de comunicación.