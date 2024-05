Pedro Sánchez es el nuevo, y polémico, nexo entre Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana

Adversarias vespertinas en televisión y amigas en la vida real. Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana nos desvelan su nuevo nexo de unión cuando se refieren al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El periodo de reflexión del político, que concluyó el pasado lunes con un "yo sigo", ha significado una empatía entre las dos periodistas, que no parecen tener mucha simpatia por el jefe del Ejecutivo.

Por su parte, Sonsoles manifestó en directo desde su programa de Antena 3 que "me aburro ya de hablar de este señor y de hacerle la propaganda", mientras que Ana Rosa calificaba en Telecinco el mensaje de permanencia en una dura editorial en la que sonaban frases como "enajenación" o "victimismo al cuadrado".

Posturas parejas de dos de las presentadoras más importantes de nuestra televisión, que hace tiempo trabajaron en la misma cadena y ahora luchan por conseguir la mejor audiencia por las tardes.

Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega Mediaset

Quintana llevó más lejos su animadversión hacia el presidente protagonizando un pequeño incidente con su tertuliana, Susana Díaz, cuando esta última dijo que "celebro la decisión de Sánchez, porque hablar de estabilidad en este país no es poca cosa". Y añadió: "Entiendo que la gente puede petar, y las que hemos sufrido agresiones a las familias, sabemos lo que es eso".

Ana Rosa respondió, tajante a su colaboradora con un "so se soluciona muy fácilmente. Que la mayoría social de un país se reúna, que lo hablen y que busquen soluciones, todos juntos, no yo contra estos, no dividir más, no polarizar más".