El romántico gesto que derrite a Ana Villanueva, exnuera de Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana protege al máximo la intimidad de sus hijos, aunque ella en alguna ocasión ha dado jugosas píldoras sobre ellos en su programa. Pero más allá de cuestiones cotidianas sin relevancia ni repercusión negativa, nunca ha querido hacer mención pública sobre el divorcio de su hijo, Álvaro Rojo, de la psicóloga Ana Villarrubia. Menos aún de la nueva vida que mantiene ahora ella, enamorada del tío de Íñigo Onieva, Pedro José, y cuya relación parece asentarse a pasos agigantados. Tanto, que cada vez son más habituales las muestras de amor en las redes sociales, aunque ahora tienen excusa para gritar su amor a los cuatro vientos y es que se ha celebrado un hito personal y profesional para ella.

Ana Villarrubia y Pedro José Instagram

Ana Villarrubia no solo ejerce de psicóloga en consulta, sino que también triunfa en las redes sociales con sus consejos virales. Ayuda también a las personas a afrontar los retos de su día a día mediante colaboraciones en programas de televisión, para hacer llegar más allá sus mensajes de superación. Pero, además, no olvida el poder de cambio que tiene un libro para aquel que se pierde entre sus líneas. Así, vuelve a aventurarse en las librerías con un nuevo ejemplar: ‘Sobre cómo no complicarte la vida’. Un libro que está promocionando para que todo aquel que lo necesite logre encontrar las claves del éxito personal en él, siguiendo el propio ejemplo de superación de la psicóloga con sus batallas personales.

Tras su divorcio del hijo mayor de Ana Rosa Quintana, Ana ha vuelto a intercambiar alianzas con Pedro José en una boda civil de lo más discreta. Pero más allá de la mesura con la que se han jurado amor eterno y antes de la gran fiesta que están orquestando para esta misma primavera, el tío de Íñigo Onieva ha querido declararle todo su amor a la psicóloga y arroparla en su éxito profesional. Lo hace apoyándola con su presencia en su firma de libros, además de con un espectacular ramo de flores blancas que le ha derretido por completo, como así ha presumido en sus redes sociales ante sus incondicionales seguidores.

Junto a tres imágenes de la pareja en el momento de la entrega del ramo y terminando con un precioso beso final, Ana Villarrubia ha agradecido públicamente a su marido por su romántico gesto: “Quizá no sea tu mejor foto, pero sí uno de tus mejores momentos a mi lado. Me quedo con tu apoyo, quédate tú con el mío”, le dedicaba la psicóloga que un día era la nuera de Ana Rosa Quintana, hasta que ha encontrado la felicidad formando otra familia con Pedro José. Éste no ha tardado en responder a su amada en la misma publicación de Instagram: “Doña Ana. Mi Ana. ¿Qué te puedo decir? Que estamos en un solo viaje de ida”, le dedicaba con discreción, como así se define su propio perfil en la red social, donde solo ha compartido una fotografía a lo largo del tiempo.