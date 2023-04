Primeras imágenes de Guti con su nieto Hugo: "El abuelo más cañón"

Zayra Gutiérrez, hija de Guti y de Arantxa y Benito, dio a luz ayer, a primera hora de la mañana, a su primer hijo en común como Miki Mejías. El pequeño Hugo ha pesado 2,600 kilos y según confirmaba la abuela, una de las primeras en llegar al centro hospitalario, todo había salido "fenomenal" y el bebé era "fantástico y precioso". "El parto ha sido natural, maravilloso y genial, sin necesidad de cesárea", adelantaba la ex del jugador del Real Madrid.

"Es una campeona y el bebé es precioso, los tres tienen cara de felicidad, de amor puro", decía la empresaria. En el hospital también se encontraba Guti, y su actual esposa, Romina Belluscio y los dos hijos que ambos tienen en común.

Arantxa de Benito y su nieto, Hugo Arantxa de Benito Instagram

Romina Belluscio publicaba horas después las primeras imágenes en el hospital junto al bebé. "Pequeño Hugo. Bienvenido a la familia. Tus tíos, Enzo y Romeo, están deseando cuidarte y jugar contigo. Felicidades, papis, por este maravilloso regalo que os da la vida. Y felicidades al abuelo más cañón que existe", escribía Belluscio a las pocas horas después de visitar al recién nacido en el hospital. "¡Os quiero!", les ha respondido al momento Zayra.

A la salida del hospital, Guti confirmaba que todo estaba "genial" y que se sentía "feliz y contento" tras el nacimiento de su primer nieto. "La verdad es que es un buen día". Además añadía que su hija estaba bien y el niño también. "Todos supercontentos", aseguraba.

Hacía unos días, la que fuera presentadora de "Ponte las pilas" publicaba una emotica carta dedicada a su hija Zayra. "En cualquier momento traerás al mundo una nueva vida. Será tu luz y la de todos los que te queremos. Estoy deseando que llegue el momento, nerviosa, lo confieso, más que tú".

Sobre el hecho de tener un nieto, admitía que "todavía me parece increíble y no me puede parecer más bonito y emocionante. ¡Te adoro!", concluía.