Los profesores ya le han dejado una cosa clara al nuevo alumno David Muñoz, de Estopa: esto es lo que le han dicho

David Muñoz, voz principal del dúo Estopa, ha iniciado este curso académico una nueva etapa como estudiante en la Universidad de Barcelona a sus 49 años. Según él mismo contó, los profesores le han dejado claro desde el primer día que será tratado como “uno más en clase”, sin privilegios por su fama, algo que asegura es exactamente lo que busca.

La noticia salió a la luz cuando una compañera compartió una foto con él en el campus, lo que rápidamente se hizo viral en redes sociales. A la salida de sus primeras clases, Muñoz reconoció ante los medios que no esperaba tanta repercusión: “Se ha filtrado sin yo quererlo, pero esto es inevitable. Voy a hacer todo lo posible por ser uno más y no dar tanto bombo a esto”. La elección de la carrera no parece casual. Muñoz ha expresado en diversas ocasiones su interés por las humanidades y, en particular, por la Historia Antigua, disciplina que ahora estudiará de manera formal en una institución con siglos de tradición académica.

Criado en Cornellà, hijo de los propietarios de un bar y con experiencia laboral en distintos sectores antes de alcanzar la fama, procede de un entorno en el que la educación superior no ocupaba un lugar central. Su decisión refleja un interés personal por ampliar horizontes académicos en una etapa distinta de su trayectoria. A pesar de su intensa actividad con Estopa, incluyendo una gira conmemorativa reciente, Muñoz demuestra que es posible cultivar múltiples pasiones simultáneamente.

Consultado sobre cómo combinará la universidad con su carrera musical, afirmó que “querer es poder”. Sobre la diferencia de edad con sus compañeros, reconoció que deberá “ponerse las pilas”, pues muchos de ellos, recién salidos de Bachillerato, están más habituados al ritmo académico y al manejo de apuntes. Preguntado sobre si se ha sentido reconocido en clase, comentó que no lo notó especialmente: “Aquí me están hablando de cosas puramente de Historia”.

Aunque ha vuelto a las aulas, Muñoz no abandona su faceta artística. Estopa continúa activa y con conciertos programados, lo que obligará al cantante a compaginar las giras con los estudios universitarios.