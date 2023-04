¿Por qué Alba Carrillo podría ser la próxima víctima del veto en Telecinco?

Con la marcha de Paolo Vasile y la llegada de Alessandro Salem como Consejero Delegado de Mediaset se avecinaban los cambios en Telecinco. Tanto fue así que al poco tiempo de su llegada se conoció el nuevo manual de estilo de la cadena que iba junto con una lista de famosos vetados tal y como contó LA RAZÓN en exclusiva. A medida que pasa el tiempo, esa lista ha crecido y sigue creciendo. Tanto que su última víctima podría ser Alba Carrillo.

Alba Carrillo colabora, o mejor dicho, colaboraba en varios programas de Telecinco. Ha estado presente en casi todos los debates de 'La isla de las tentaciones' y además trabajaba en la sección 'Fresh' en 'Ya es mediodía'. Sin embargo, durante la semana pasada, ni rastro de Alba Carrillo por dicha sección por lo que las alarmas comenzaron a sonar. Y tal y como ha podido averiguar y confirmar este diario en exclusiva, la semana pasada se dieron órdenes de que Alba Carrillo, desde ese momento, no era bienvenida en Mediaset. No obstante, no todos están de acuerdo con este nuevo veto.

Alba Carrillo: ¿Nueva vetada en Mediaset?

Principalmente, Alba Carrillo colaboraba para los programas producidos por Unicorn Content y son precisamente ellos los que están luchando con la cúpula para que este veto no se haga efectivo. Debido a este desacuerdo, el veto de Alba Carrillo aun no se ha anunciado, pero tal y como han confirmado a LA RAZÓN, las órdenes provenían de las altas esferas y tenían claro que no querían contar más con los servicios de esta colaboradora.

Alba Carrillo también ha estado hablando con gente de Unicorn Content para saber qué ocurría al no haber sido convocada para la sección del 'Fresh' como en otras jornadas. Solo le han podido contar que están intentado hablar con los dirigentes para así trasladarles su petición de que la colaboradora siga trabajando espontáneamente, como hacía hasta ahora, en Mediaset.

Este veto podría venir originado por todas las polémicas que han rodeado a Alba Carrillo en los últimos años y de las cuales, Mediaset con su nueva imagen, trata de evitar en la actualidad. No obstante, no está todo perdido todavía porque Unicorn Content sigue confiando en su perfil televisivo y quizás, esta confianza pueda hacer que la cúpula se replantee este veto.

Sin embargo, también hay que recordar que fue la propia Alba Carrillo la que, en el pasado diciembre, decidió apartarse de la televisión. Sus motivos fueron claros: necesitaba estudiar para los exámenes de la carrera de criminología y prefería apartarse televisivamente tras la polémica que tuvo con Jorge Pérez. No obstante, al poco tiempo, decidió volver.

Así fueron los comienzos de Alba Carrillo en Telecinco

Alba Carrillo comenzó en Mediaset en el año 2007 participando como modelo en la segunda edición del programa de 'Supermodelo' de Cuatro, en el que logró quedar cuarta finalista. Años más tarde, en el 2016, después de pasar por otras cadenas, comenzó como colaboradora en los debates de 'Gran Hermano'. Desde entonces y hasta la actualidad, ha tenido una carrera televisiva extensa con distintas participaciones en programas como 'Supervivientes' y 'Gran Hermano Vip' y como colaboradora en 'Sálvame' y en 'Mujeres y hombres y viceversa', entre otros.

Rocío Carrasco y Alba Carrillo parecen haber hecho muy buenas migas larazon

Tanto gustaba su perfil televisivo y mediático que también fue presentadora durante una etapa de 'Hable con ellas'. Además, protagonizó el reality de 'Las Pijitanas' junto a Estela Grande y Noemí Salazar. Una extensa carrera televisiva que se podría acabar de un momento a otro y, de la cual, aun Alba Carillo no se ha pronunciado en redes sociales, como sí suele hacer con cualquier otro tema que le afecta directamente.