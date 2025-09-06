Qué ha sido de los 'protagonistas' de Número desconocido, el inquietante documental que acaba de estrenar Netflix

Beal City en Míchigan, EE UU, se vio en el centro de un caso que alteró por completo la tranquilidad de su familia y que aún sigue siendo recordado por su impacto en la pequeña localidad. Lo que comenzó como una situación de tensión prolongada acabó con un escándalo mediático que colocó su apellido en titulares y puso a prueba sus vínculos más cercanos.

El lanzamiento de Número Desconocido: Falsa identidad en el instituto, estrenado el 29 de agosto, ha vuelto a poner el foco en esta historia que atrajo la atención de medios nacionales e internacionales. La producción retrata las consecuencias que tuvieron aquellos hechos en la familia, y sitúa de nuevo en la opinión pública la figura de Shawn Licari y de su hija Lauryn Licari, obligados a rehacer su vida tras aquel episodio.

Número desconocido es un documental que narra el acoso sistemático que sufrió la joven Lauryn Licari junto a su novio y su padre, Shawn Licari. En octubre de 2020 Lauryn y su novio empezaron a recibir mensajes de texto amenazantes de una serie de números desconocidos. Llegaron a ser entre 40 y 50 SMS diarios.

El acoso continuó durante años, llevando a la joven pareja a romper y a sospechar de muchos de sus compañeros de clase. El FBI estadounidense se llegó a involucrar en la historia revelando quién era el verdadero culpable de este acoso, una intriga que sorprende sobre todo a los espectadores del documental.

Un nuevo presente junto a su hija

Con el paso de los años, Shawn ha optado por mantener un perfil discreto, centrado en el bienestar de Lauryn y en proporcionar estabilidad tras un periodo convulso. Ambos residen en Michigan y continúan adaptándose a una etapa distinta, en la que han trabajado para dejar atrás la presión sufrida tras el estallido mediático del caso.

Actualmente, mientras el documental circula a nivel internacional y genera debate en redes sociales y foros especializados, Shawn prefiere mantenerse en silencio público, poniendo por delante la normalidad cotidiana y la protección de su hija. Lejos de la notoriedad involuntaria que vivieron hace tres años, su objetivo continúa siendo preservar la intimidad y mirar hacia el futuro.