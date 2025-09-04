El retiro wellness elegido por Victoria Federica donde reconectar mente y cuerpo entre viñedos

Victoria Federica ha decidido hacer una pausa en su ajetreada vida de influencer y se ha embarcado en un retiro wellness en el encantador valle del Duero. ¿Dónde? En Abadía Retuerta, un lugar que no solo destaca por sus paisajes, sino que también fue nominado como “Mejor Hotel de Escapada” en los Premios Condé Nast Traveler 2025. Aquí, la conexión entre mente y cuerpo se convierte en una realidad.

Después de unas vacaciones que más bien parecieron maratones de actividades, Vic necesita un respiro. Al despertar en esta majestuosa abadía del siglo XII, se siente toda una realeza -que, de hecho, es- gracias a un servicio de mayordomía pendiente de cada detalle. Y para empezar el día con energía, un delicioso desayuno a la carta es la mejor manera de prepararse para unas aventuras que, en esta ocasión, giran en torno al yoga entre viñedos. Un plan tranquilo, ideal para reflexionar sobre su agitada vida.

¿Y qué tal una visita guiada a la bodega de Abadía Retuerta? Este tour no es solo para los amantes del vino, sino también para quienes buscan una excusa perfecta para disfrutar de una copa en cada comida. Con más de 700 hectáreas y su propia Denominación de Origen Protegida, el lugar es un verdadero paraíso vinícola.

Pero eso no es todo. La zona de aguas del Santuario es donde el auténtico descanso cobra vida. Imagínate sumergirte en una piscina interior que proviene de un pozo natural a 120 metros de profundidad. El agua, rica en minerales, es ideal para preparar a Vic (y a cualquiera) para retomar la vida social. Y, por supuesto, no faltan los momentos en la piscina exterior, rodeada de campos de lavanda en flor: un vistazo al lado zen de su rutina.

El acceso a la sauna y al hammam complementa esta experiencia de relajación, combinando calor seco y húmedo que reduce el estrés y libera endorfinas, dejando a Victoria en su estado óptimo de bienestar.

Y como la guinda del pastel, la experiencia Spa Sommelier comienza con una cata de vinos y aceites selectos, acompañada de tratamientos de belleza de Natura Bissé. Las vibraciones de los cuencos tibetanos amplifican el relax y ayudan a olvidar las tensiones de las últimas fiestas. Para finalizar, el tratamiento corporal Well-Living LeDomaine se asegura de que no quede ni rastro de estrés, justo a tiempo para el siguiente selfie.

Por último, los viñedos brindan el entorno perfecto para que Victoria reconecte consigo misma. A través de sesiones de yoga Nidra y Pranayama, puede tomarse un respiro, recuperar el equilibrio y salir renovada, lista para planear su rentrée.