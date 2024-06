La seguridad de Luis Miguel expulsa a unas fans del hotel: "Nos intentaron atropellar varias veces con el coche"

Anoche arrancó la esperadísima gira española de Luis Miguel en Córdoba. Después de más 6 de años sin subirse a un escenario en nuestro país, el artista mexicano reunió a miles de personas en la plaza de toros Los Califas de la localidad andaluza y desató la locura entre sus fans.

El cantante eligió Córdoba como punto de arranque de su gira por España por ser la ciudad en la que nació Paloma Cuevas, su pareja desde hace más de dos años y con la que está viviendo un intenso romance en la más estricta intimidad. Desde que comenzó su noviazgo, la pareja ha conseguido pasar lo más desapercibida posible y no se han dejado fotografiar salvo en contadas ocasiones, a pesar de ser dos de las personas más buscadas por la prensa nacional e internacional.

Luis Miguel en Córdoba GTRES

Parece ser que Luis Miguel se ha vuelto aún más receloso de su intimidad y este afán por no ser visto ni fotografiado ha traspasado las fronteras de lo que concierne a su relación sentimental con Paloma Cuevas y ayer evitó que unas de sus fans, que se hospedaban en el mismo hotel que él, no lo viesen salir por el hall del alojamiento.

"Estábamos esperándole para verle y estaba su coche en la puerta. Entonces nos quedamos ocho personas, nuestro grupo y otros 4 más esperándole para verle en el hall y nos echaron. Nos dijeron que nos teníamos que ir para atrás, que no podíamos verle. Luis Miguel no bajó de su habitación porque estábamos ahí", cuenta una de las fans a LA RAZÓN.

La seguridad de Luis Miguel tapando con cartones el artista a la salida del hotel en Córdoba Cortesía

"Meten el coche dentro del hotel, había tres personas de su comitiva de seguridad, y ponen el coche dentro del hotel y se ponen en la puerta y nos dicen "que no se le puede ver". Cuando sale por la puerta ponen un cartón y no nos dejan ver nada", relata otra integrante de este grupo de seguidoras a este periódico.

Comitiva de seguridad de Luis Miguel en la puerta del hotel de Córdoba Cortesía

"Nos intentaron atropellar varias veces con el coche para que nos fuéramos, nos encaran, nos amenaza. ¿Quién se piensa que es? Unos matones, una vergüenza. No cuida nada sus fans... El concierto estuvo bien. Qué pena, esto le puede perjudicar", añade esta misma seguidora. "¿Este señor vive de los fans y no quiere ver a nadie? No lo puedo entender. Seis personas esperando en un hall de un hotel, zona común. Y cuando sale, que se debe a su público y que estuvimos dos horas de reloj esperando, se pone una persona de seguridad y pone un cartón para que no lo veamos".