Mark Zuckerberg, el multimillonario que ha ocupado un barrio entero de California

¿Lo quiero? Lo tengo. Una filosofía propia entre millonarios y poderosos que Mark Zuckerber se ha aplicado en su última gran operación inmobiliaria. Todo comenzó en 2011, cuando él y su esposa, Priscilla Chan, se mudaron al tranquilo barrio de Crescent Park en Palo Alto, California. Parece que les gustó tanto que, desde entonces, el magnate no ha dejado de adquirir propiedades en la zona.

Ya son 11 los inmuebles de los que el CEO de Meta es propietario, desembolsando más de 100 millones de dólares en hacerse con ellos. Lo peor de todo es que algunos siguen vacíos años después de haberlos comprado, y otros tantos los ha destinado a convertir los alrededores de su casa en una suerte de complejo para él y su familia.

Ha transformado las propiedades en casas para sus huéspedes, exuberantes jardines, una cancha de pickleball y una piscina que puede cubrirse con un piso hidráulico para poder utilizar el espacio cuando no se esté usando, como en invierno.

Otras propiedades cercanas incluyen un centro de entretenimiento y un área para fiestas al aire libre, así como una escuela privada para 14 niños, según ha publicado “The Times”. Para colmo, en el centro del recinto se encuentra una estatua de su mujer de dos metros de altura, una muestra de poder que deja claro quien se está convirtiendo en dueño y señor de Crescent Park.

Mark Zuckerberg Gtres

La transformación del barrio en “Villa Zuckerberg” ha indignado a buena parte de los vecinos de la zona, igual de privilegiados pero no multimillonarios, que literalmente están siendo cercados por las propiedades del millonario. “Ningún barrio quiere ser ocupado, pero eso es exactamente lo que han hecho. Han ocupado nuestro barrio”, se queja al “Daily Mail” Michel Kieschnick, cuya casa en Hamilton Avenue está rodeada por tres de sus lados por una de las propiedades de Zuckerberg.

Además, el empresario también ha llenado su vecindario de cámaras de seguridad, ubicadas en sus propiedades pero con vistas a las de sus vecinos. También ha contratado a agentes de seguridad privada que hacen guardia frente a las casas de sus vecinos, grabando a los visitantes y preguntando a los demás qué están haciendo mientras caminan por la vía pública.

Una toma del espació público que los vecinos no entienden y ante la que acusan a las autoridades de haber cedido a las exigencias de Zuckerberg, aprobando hasta 56 licencias para que el empresario pueda montar su particular fortaleza.