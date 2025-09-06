Sigue el drama en la familia Beckham: Brooklyn no aparece en las fotos del cumpleaños de su hermano

Una velada familiar marcada por ausencias significativas. Romeo Beckham celebró su vigésimo tercer cumpleaños en un evento privado en Londres, rodeado de sus seres más cercanos, aunque con una ausencia que no pasó desapercibida. La celebración tuvo lugar en el exclusivo restaurante japonés Aki, donde David y Victoria Beckham, junto a Cruz y Harper, compartieron una noche llena de momentos emotivos.

Las imágenes difundidas muestran a Romeo radiante, cortando su pastel con una chaqueta de cuero negra y disfrutando de una hamburguesa de McDonald's, en un gesto espontáneo que contrastó con la elegancia del entorno. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que no se vio: Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz no estuvieron presentes, ni fueron mencionados en las publicaciones.

Fuentes cercanas aseguran que esta ausencia ya forma parte de la nueva dinámica familiar. La pareja ha mantenido distancia desde que celebraron una segunda boda sin la presencia del clan Beckham, lo que intensificó los rumores de una fractura emocional. Un reciente vídeo de Brooklyn, en el que habla con nostalgia de su comida favorita, ha sido interpretado por algunos como una señal de distanciamiento.

A pesar de todo, David y Victoria mantienen una postura conciliadora. Personas del entorno afirman que, aunque les entristece la situación, respetan la decisión de Brooklyn de tomar distancia, y confían en que el tiempo pueda sanar las diferencias.